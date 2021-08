Syyskuun Hevoset-messujen valmistelut täysillä käynnissä – yhteistyö Pirkanmaan koronanyrkin kanssa tiivistä

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa syyskuun 11.−12. päivinä järjestettävien Hevoset-messujen valmistelutyö on täydessä käynnissä, ja nykyiset suunnitelmat on tehty kaikkien kävijöiden turvallisuutta silmällä pitäen.

Emmi Kähkönen/Tampereen hevosmessut

Jo kahdesti pandemian takia siirretyt Hevoset-messut ovat suunnitteilla Tampereelle syyskuun toiselle viikonlopulle.

Paheneva koronatilanne ei ainakaan vielä ole uhannut tulevia Hevoset-messuja, jotka perinteiseen tapaan on suunniteltu Tampereen messukeskuksessa pidettäväksi. Messuja on pandemian takia siirretty jo kahdesti, keväältä 2020 ja 2021.

Tampereen Messujen markkinointi- ja viestintäjohtaja Tanja Järvensivu kertoo, että tällä hetkellä kaikkia syyskuun messutapahtumia valmistellaan.

”Keskitymme lähinnä siihen, mitkä ovat milloinkin voimassa olevat rajoitukset viranomaisilta, ja niitä sitten noudatetaan. Meillä on ensi viikolla tapaaminen Pirkanmaan pandemiatyöryhmän, niin sanotun koronanyrkin, kanssa. Tapaamisessa keskustellaan tarkemmin asioista, joita messujärjestäjän pitää ottaa huomioon”, Järvensivu sanoo.

Hän kertoo, että messujärjestelyissä tapahtumaa on levitetty eri halleihin väljästi niin, että tapahtumassa pystytään pitämään turvavälit.

”Luottavaisin mielin tehdään nyt valmisteluja”, Järvensivu toteaa.

Syyskuun hevosmessujen tarjonnassa on monipuolinen kattaus klinikoita, keskusteluja, näytöksiä ja liki kaksisataa messuosastoa.

Hevoset-messujen projektipäällikkö Heli Lempinen kertoo, että klinikat ovat aina hevosmessujen päävetonaula.

”Klinikoiden vetäjiksi on saatu huippunimiä. Kouluratsastusklinikan pitää Ville Vaurio, jonka klinikkaa on kovasti odotettu ja olemme saaneet paljon kyselyjä siitä, että toteutuuhan se varmasti”, Lempinen sanoo.

Muita klinikoita ovat muun muassa Elmo Jankarin kenttäratsastusklinikka, Niklas Aromaan esteratsastusklinikka, Miia Jurvalan lastausongelmaklinikka ja yksi odotetuimmista Lempisen mukaan on Annika Schulmanin istuntaklinikka.

”Tällä viikolla saatiin vielä lukittua huippunimi Bäkkäri-lavalle. Pekka Hyysalo tulee kertomaan omasta taistelustaan takaisin elämään.”

Lisäksi Lempinen mainitsee vielä Marko Yrjövuoren, jolla on pitkän linjan kokemus huippu-urheilijoiden kanssa työskentelystä. Hän tulee messuille kertomaan ratsastajan kehonhallinnasta.

Lempinen sanoo iloitsevansa siitä, että suuri joukko näytteilleasettajia on sitoutunut tulemaan tapahtumaan. Järjestäjät kertovat tekevänsä kaikkensa tapahtuman turvallisen järjestämisen puolesta.

”Tällä hetkellä tapahtumissa on voimassa vahva maskisuositus, ja maskeja sekä käsidesiä on tarjolla meidän puolestamme.”

Lempisen mukaan hevosmessujen pohjakartat on suunniteltu niin, että halleissa on väljät käytävätilat, joilla turvavälit on mahdollista pitää.

”Kaikki aiemmin hevosmessuilla olleet tietävät, että tungosta on ollut. Nyt käytävät on suunniteltu niin, että ne ovat 4-5, jopa 6-7 metriä leveitä, jotta kaikilla on tilaa. Katsomokapasiteetti on sama kuin aiemminkin, mutta seisomakatsomoita on saatu laajennettua huomattavasti entistä isommiksi”, Lempinen kertoo suunnitelmista.

Pirkanmaalla voimassa oleva kokoontumisrajoitus ei estä yli kymmenen henkilön sisätapahtumien järjestämistä, jos yleisön turvallisuus on huomioitu ja turvavälisuosituksen noudattamiseen on mahdollisuus. Heli Lempinen sanoo, että ensi viikolla pandemiatyöryhmän kanssa käytävän palaverin jälkeen Tampereen Messuilla pidetään sisäinen kokous.

”Kovasti odotamme vastauksia koronanyrkiltä. Meille on ensisijaisen tärkeää, että pystymme tarjoamaan turvallisuuden tunteen kaikille messuilla olijoille. Ensi viikon lopulla olemme asian kanssa viisaampia.”