Suomenratsujen Kuninkaallisista odotetaan yleisöjuhlaa – syyskuun ensimmäisen viikonlopun 20-vuotistapahtumassa on yli kahdeksansataa starttia

Sanne Katainen

Suomenratsujen Kuninkaalliset -tapahtuma kisaillaan tänä vuonna 2.–5. syyskuuta. Kuvassa viime vuodelta Marja Tetri-Rantanen ja Pörnä-Poika.

Hevosopiston valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd kertoo, että korona-aika on opettanut kestämään sitä, että asioita ei aina voi toteuttaa alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Kuninkaallisten merkkivuoden juhlaillallinen piti kokoontumisrajoitusten takia jättää pois ohjelmasta, mahdollisesti odottamaan aikaa parempaa.

”Ennen kaikkea odotan Kuninkaallisista nimenomaan yleisöjuhlaa. PM-kilpailuiden yhteydessä saatiin jo esimakua, miten kivaa on, kun on vähän yleisöä. Siellä tosin oli vain ratsastajien lähipiiriä yleisönä. Nyt päästään tekemään aitoa yleisötapahtumaa, mikä luo ihan oman tunnelmansa”, Herd sanoo.

Hänen mukaansa Kuninkaalliset on tärkeä ja iso tapahtuma Hevosopistolle. Tapahtuma on kahdessa vuosikymmenessä noussut tärkeäksi hevosihmisten keskuudessa. Kuninkaallisia seuraa moni muukin kuin vannoutunut suomenhevosihminen.

”Kuninkaalliset ovat vähän kuin Kuninkuusravit, herättävät laajaa kiinnostusta ja jotain erityistä näissä molemmissa tapahtumissa on. Tämä kansa on kansallisrodustansa ylpeä ja pitää sitä arvossa”, Herd iloitsee.

Syyskuun 2.−5. päivinä järjestettävissä Kuninkaallisissa on pitkälti sama ohjelma kuin viime vuonnakin. Laatuarvostelu siirrettiin jo vuosi sitten omaksi tapahtumakseen, tänä vuonna karsinta on syyskuun 11. päivänä.

”Ilmoittautumisaika Kuninkaallisiin päättyi torstaina ja startteja on tulossa 827. Painopiste on kouluratsastuksessa, mutta rataesteisiinkin on 290 ilmoittautunutta. Ihan on urheilujuhlan tuntua ilmassa”, Herd kertoo.

Oheisohjelmana ovat Orikavalkadi ja tarjolla tulee olemaan muutamia miniklinikoita koulu-, este- ja kenttäratsastuksen ammattilaisilta.

”Torstaina aloitetaan kouluratsastuksella ja se jatkuu sunnuntaihin asti. Estekilpailut ajoittuvat viikonlopulle ja nuorten suomenhevosten kenttäsarjan maastoesteiden Avant-finaali on lauantaina, nyt ensimmäistä kertaa Kuninkaallisissa.”

Lähtölistat ja aikataulut urakoidaan Ypäjällä viikonlopun aikana valmiiksi. Hevosopiston oma porukka hoitaa tapahtuman järjestelyt ja mukana tapahtumassa on sankka joukko henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Yleisö on Herdin mukaan enemmän kuin tervetullutta kuninkaallisiin. Ulkotapahtumassa on tarjolla normaalia enemmän käsienpesu- ja WC-tiloja sekä entistä useampia ruokailutiloja. Expoon on saatu jonkin verran myyjiä.

Pirkko Herdin toiveissa on mukava, vilkas nelipäiväinen suomenratsujen ympärille kietoutuva tapahtuma, jossa yleisön paikalla olo tuo erityistä tunnelmaa.

”Yleisö tuo urheilijalle lisätwistin ja ylimääräisen buustin tekemiseen. Ratsastajalle on hienoa, kun pääsee yleisön edessä suorittamaan!”