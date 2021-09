Suomenhevonen saa nimikkopäivänä verkkosivut – "Suomenhevonen ja toiminta sen ympärillä on elävän kulttuuriperinnön säilyttämistä"

Sanne Katainen

Suomenhevosvarsoja on syntynyt useana vuonna noin tuhat tai sen alle. Liikutaan rodun elinvoimaisena säilymisen alarajalla.

Suomenhevosen päivänä tänään maanantaina avautuu uusi verkkosivusto. Se kokoaa yhteen suomenhevosta koskevaa tietoa ja muun muassa ohjaa ja kannustaa hevosen kanssa harrastamisen pariin.

Huoli suomenhevosen kannan laskusta sai kaikki neljä rotujärjestöä – Suomenhevosliitto, Suomenratsut, Suomenpienhevosyhdistys ja Suomen työhevosseura – muutama vuosi sitten yhdistämään voimat. Syntyi markkinointisuunnitelma (MT 29.7.), jonka pohjalta joensuulainen mainostoimisto Vaganza on suunnitellut kansallisrodulle oman brändin ja verkkosivut.

”Kaupungistumisen kiihtyessä on pidettävä huoli, että ainoa alkuperäinen suomalainen hevosrotu tunnetaan mahdollisimman laajalti, jotta sitä kohtaan on riittävästi kysyntää. Kysynnän kasvu puolestaan vaikuttaa myönteisesti kasvatukseen ja varsamääriin ja siten rodun elinvoimaisuuteen – tämä on tavoitteemme”, taustoittaa Suomenhevosliiton varapuheenjohtaja Tuula Pihkala.

Verkkosivujen tavoitteena on lisätä tietoa suomenhevosesta myös kansainvälisesti.

Brändin visuaalinen suunnitelma ja verkkosivut ovat kuitenkin vain alku sille, että kansallisrodulle voidaan saada näkyvyyttä myös hevospiirien ulkopuolella. Tavoitteena on siis pitkäjänteisempi kampanjointi.

Suomen Hippos tukee rotujärjestöjen työtä.

”Suomenhevonen ja sen ympärillä järjestettävä toiminta on parhaimmillaan elävän kulttuuriperinnön säilyttämistä. Suomenhevonen on maailman monipuolisin hevosrotu, monelle tärkeä harrastus- ja kilpakumppani ja sen vaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja elinkeinotoimintaan”, kommentoi jalostusjohtaja Minna Mäenpää.

Suomenhevosen päivää vietetään ainakin 30 paikkakunnalla kulkuein ja avointen ovien tapahtumin. Lisäksi monilla paikkakunnilla järjestetään koronatilanteen mukaan suomenhevosten kanssa vain pienempien ryhmien tilaisuuksia kuten vierailuja päiväkodeissa ja palvelutaloissa.

Kansallisrodun nimikkopäivä on myös liputuspäivä.

Uusi verkkosivusto www.suomenhevonen.fi avautuu maanantaina.

