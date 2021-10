Ratsuoreilla tuontisperman suosio kasvoi – kotimaassa astunut kouluori Florentinus V oli kuitenkin käytetyin, esteori Concreto teki uuden tulemisen

Koronapandemian aikana hyvistä ratsuista on tullut suorastaan huutava pula. Ratsujen kasvatus kokonaisuutena putosi aavistuksen, mutta suurimmalla oriasemalla tehtiin ennätys.

Heidur fra Eilifdskogi, joka tässä kilpailee Jenni Kurjen ratsastamana, oli kuluneen kauden suosituin islanninhevosori. Suhteellisen tasaisena viime vuodet pysynyt issikoiden siitosmäärä notkahti selvästi.

Ratsuorien astutustilastoissa päästiin ennätyslukemille, pitkälle yli kahdensadan. Koska arabien astutukset putosivat puoleen, ratsuhevosten astutukset jäivät kokonaisuutena kolmen tamman verran vuotta 2020 pienemmiksi.

"Ratsuilla tuontisperman käyttö lisääntyi edelliseen vuoteen, vaikka kotimaiset oriit saivat kokonaisuudessaan tammoja hieman vähemmän", huomioi Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää.

Poneissa taas on paljon rotukohtaista vaihtelua ja osittain hän arvioi niiden tilastojen vielä täydentyvän. Tilasto on siten edelleen vasta alustava.

KS-tallilla Hauholla vieraili kesän aikana 71 tamma-asiakasta ja 148 astutusta tehtiin tuoresiirtona. Sammaliston tallilla tamma-asiakkaita oli puoliverisillä parisenkymmentä ja suomenhevosratsuori Herkko Hurmauksella 20.

”Suuri astutusmäärä johtunee koronasta, koska myös hevoskauppa on ollut vilkasta. Koska alkukaudesta säikäytti sekä hevosten herpesvirusepidemia Euroopassa että ihmisten korona, olemme iloisesti yllättyneitä hyvästä kaudesta”, sanoo Eeva-Liisa ”Tössä” Penttilä Hauholta.

Hän toteaa, että kulunut kausi oli kaikin tavoin siittolalle hyvä. Koskaan aiemmin tammamäärä ei ole ylittänyt kahtasataa. Kiireisenä hauholaiset pysyivät myös varsomisten kanssa.

”Koska luulimme, että kaudesta tulee hiljainen, otimme poikkeuksellisen paljon vastaan tammoja varsomaan siittolaamme. Silläkin saralla teimme uuden ennätyksen, kun meillä varsoi kaikkiaan 25 tammaa”, Penttilä kertoo.

KS-talli tekee yhteistyötä toisen oriaseman, Riihimäellä sijaitsevan Sammaliston tallin kanssa. Sammaliston oreista kolme – Florentinus V, Celantus ja Concreto − astui tänäkin kautena Hauholla KS-talleilla.

Hauholla astui Sammaliston orien lisäksi uusi oma ori, 4-vuotias FWB-ori Quillan KS (Quality – Maloubet de Bleville), joka sai 28 tammaa. Lisäksi siittolassa vaikuttavat orit Konstantinos KS ja Don Henry.

”Meillä oli hyvä kausi, sillä orimme Florentinus V (Florestan – Londonderry) oli kokonaistilaston ylivoimainen ykkönen 73 tammalla. Florentinus lienee kaikista 2000-luvulla käytössä olleista oreista ainoa, joka on saavuttanut toisena kautenaan enemmän tammoja kuin ensimmäisenä”, iloitsee Anneli Hakatie Sammaliston tallilta.

Hän pitää erittäin ilahduttavana vuonna 2014 Suomeen tulleen holstein-ori Concreton (Contender – Calando) uutta tulemista. Ori oli 42 tammallaan kolmanneksi suosituin ratsuori.

”Concreton suosio johtui varmasti sen jälkeläisten laadusta, joka on nyt niiden kilparadoille päästyä osoittautunut erinomaiseksi”, Hakatie arvelee.

Sammaliston tallin oldenburg-ori Celantus (Cellestial – Catoki) oli ratsuorien toiseksi suosituin 52 tammalla.

”Tällä määrällä Celantus oli Suomen suosituin esteori”, Hakatie kertoo.

Sammaliston muita puoliverioreja olivat Ludwig von Bayern (9 tammaa), Don Laurie (5 tammaa) ja Londen (5 tammaa).

”Puoliveristen lisäksi meillä Sammalistossa astui suomenhevosori Herkko Hurmaus, joka teki ratsupuolen orina kelpo kauden saaden 20 tammaa”, Hakatie katsoo.

Hän uskoo astutusmäärien positiivisen kehityksen syyksi onnistuneet orivalinnat.

”Olemme valinnoissa painottaneet orien suorituslaadusta tinkimättä ratsastettavuuden merkitystä. Tämä on mielestämme erityisen tärkeää täällä kotimaassa, missä erittäin suuri osa kasvattajista ja ratsastajista on harrastajia, joiden tarkoituksena on kasvattaa joko omaan käyttöön uutta hevospolvea tai myydä kasvattinsa toiselle harrastajalle”; Hakatie pohtii.

Yhtä innokkaasti eivät tammanomistajat ole olleet liikkeellä islanninhevosorien luokse.

Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY:n alustavien laskelmien mukaan tänä vuonna rodun oreilla on kirjattu vajaat sata astutusta. Samoin Suomen Hippoksen alustava tilasto osoittaa tammamääräksi 99, mikä on 24 eli viidenneksen vähemmän kuin vuosi sitten.

Marika Moring SIHY:n jalostusvaliokunnasta kertoo, että kokonaisluvusta puuttuu ainakin mahdollisilla tammakohtaisilla luvilla astuneiden orien tiedot sekä pieni osa yleisellä luvalla astuneiden orien astutustiedoista.

”Viimeiset viisi vuotta astutuksia on ollut keskimäärin noin 120 vuodessa. Poikkeuksena oli vuosi 2019, jolloin päästiin vain reiluun sataan astutukseen. Tämän vuoden tilanne näyttää taas hieman heikommalta kuin normaalisti”, Moring sanoo.

Eniten tammoja oli Pohjanmaalla Mustasaaressa vaikuttavalla ykköspalkitulla Heidur frá Eilifdskogilla. Astutuksia nelikäyntiorilla oli 16.

Islanninhevosorien astutukset hoidetaan enimmäkseen luomuna. Muutamaa oria on käytetty tuoresiirtoina ja yhtä pakasteena. Muutamat kasvattajat tilaavat tammoilleen pakastespermaa ulkomailta.

Ratsujen astutukset laskivat Suomen Hippoksen alustavan tilaston mukaan kokonaisuutena 16:lla 723:een. Pudotus oli alle prosentin.

Muutos johtui lähes kokonaan arabioreista, joiden käyttö putosi puoleen.

Tuontisperman suosio jatkoi kasvuaan ratsutammoilla: kasvua oli yli 13 prosenttia. Kotimaassa astuneiden siitosorien käyttö puolestaan kokonaisuudessaan laski noin seitsemän prosenttia.

Poneista vain connemarojen ja russien sekä vuonohevosten orit saivat viime vuotta enemmän tammoja.

Kasvatusmääriltään suurimman, shetlanninponien, orien tilastot pysyivät ennakkotilaston mukaan tasan samoina kuin vuotta aiemmin.

Näin ponirotujen astutuksissa kirjattiin yhteensä 24 tamman lasku 618:an. Se on vajaa neljä prosenttia viime vuotta vähemmän.

Ratsusuunnan suomenhevosten astutusmäärät palautuivat viime vuoden laskun jälkeen. Suosituin oli Savelan Hemuli 30 tammalla.

Ville Toivonen

Eeva-Liisa Penttilän seurana tässä 1,5 vuoden takaisessa kuvassa on KS-Tallin pitkäaikainen siitosori, oma FWB-kasvatti Königs Kronos KS.

Suosituimmat siitosoriit 2021