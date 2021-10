Hevonen unohtui luonnon virkistyskäyttöstrategiasta – Ratsastajainliitto valmistelee lausuntoa ympäristöministeriölle

Ympäristöministeriön vetämä työryhmä on jättänyt hevosella luonnossa liikkumisen pois laatimastaan kansallisesta luonnon virkistyskäyttöstrategian luonnoksesta.

Kati Susi

Hevosen kanssa luonnossa virkistäytyminen tai treenaaminen on ympärivuotisesti tärkeä harrastus suurelle joukolle hevosharrastajia.

Ulkoilua harrastaa 4,1 miljoonaa suomalaista, ja suosituimmat lajit ovat kävely ja pyöräily. Ensi perjantaihin asti lausunnoilla olevassa luonnon virkistyskäyttöstrategiassa on tilasto-osiossa mainittu luonnossa liikkumisen erikoisemmista lajeista muun muassa sup-lautailu, kalliokiipeily, retkiluistelu ja frisbeegolf harrastajamäärineen, mutta ei esimerkiksi ratsastusta tai muuta hevosen kanssa luonnossa liikkumista.

”Ei ole millään lailla tietoinen ratkaisu jättää hevoset mainitsematta. Tarkoituksellisesti ei ole haluttu nostaa yhtäkään ulkoilulajia toisen edelle”, sanoo strategiatyöryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Miliza Malmelin ympäristöministeriöstä.

Hän myöntää, että ulkoilulajien lajiliitoissa linjaus herättää kummastusta.

”Jatkotyön aikana asiaa joudutaan pohtimaan. Työryhmällä ei ole mitään hevosia ja ratsastusta vastaan. Strategian yhtenä tavoitteena on luonnossa liikkumisen lajien monimuotoisuuden vaaliminen”, Malmelin toteaa.

Strategialuonnoksessa ei tarkoituksellisesti ole mainittu luontomatkailua, jota hevosen kanssa luonnossa liikkuminen usein on. Työryhmän strategialuonnoksessa keskitytään Malmelinin mukaan suuren massan liikuttamiseen ja ulkoiluun.

Seitsemän ministeriön ja Metsähallituksen muodostamassa työryhmässä ulkoilulajien mainitsemisesta on hänen mukaansa keskusteltu.

”Laitoit kyllä sormen herkkään pisteeseen tästä asiasta kysymällä”, Malmelin myöntää.

Hevosharrastajapiireissä strategialuonnoksen teksti on herättänyt huolta. Aiotaanko hevosen kanssa luonnossa liikkumista vaikeuttaa? Ovatko hevosten kanssa liikkuvien jokamiehenoikeudet uhattuina, kysytään julkisessa keskustelussa.

Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtaja Marjukka Manninen kertoo tiistaina, että SRL:n lausunto luonnon virkistyskäyttöstrategiaan on juuri työn alla. Viimeinen lausuntojen antamispäivä on ensi perjantai.

”Todella harmillista, että strategiaa on selvästi valmisteltu melko ministeriövetoisesti, eikä eri sidosryhmiä ole ollut valmistelussa mukana. SRL:ssä huomattiin, että hevosta ei ole luonnoksessa lainkaan mainittu”, Manninen sanoo.

Mannisen mukaan vaikuttaa siltä, että strategian valmistelussa on keskitytty korona-ajan tuomaan virkistyskäytön lisääntymiseen metsissä ja siihen, miten luonnon käyttöä pystytään kestävällä tavalla määrittelemään ja ohjaamaan.

”Suomen niin vahvat jokamiehenoikeudet on luonnoksessa jätetty kokonaan mainitsematta. Ratsastus ja hevosurheilu kokonaisuudessaan on kasvava laji, joka vahvasti liittyy maastossa liikkumiseen ja matkailuun. Tämän yhteyden pitäisi näkyä strategiassa”, Manninen painottaa.

Hän lisää, että Ratsastajainliitossa pidetään virkistyskäytössä tärkeinä myös urheilutyyppistä ja liiketaloudellista hevosen käytön näkökulmaa. Lisäksi turvallisuuskysymykset ja hevosille soveltuvien reittien rakentaminen, ylläpito ja hallinta ovat liiton painotuksissa.

”Luonnoksessa on vahva suojelullinen näkökulma ja se on kovin metsäpainotteinen. Esimerkiksi vesistöjen käyttö on jätetty huomioon ottamatta”, Manninen huomauttaa.

Hän toivoo, että koko strategiaa vielä kunnolla pöllytettäisiin laajempien käyttäjäryhmien kanssa.

”Nykyisellään luonnos ei ole kauhean konkreettinen, sillä siinä ei mainita miten asiaa viedään eteenpäin käyttäjäryhmien kanssa. Tähän toivomme parannusta.”