Ratsastus pysyy mukana viisiottelussa ainakin Pariisin olympialaisiin asti

Filip Komorous / CTK / Lehtikuva

Ratsastus säilyy viisiottelun lajina ainakin Pariisin olympialaisiin asti. Kuvassa esteradalla Tokion olympialaisissa Tšekin Martin Vlach.

Kansainvälinen viisiotteluliitto (UIPM) ilmoitti tänään poistavansa ratsastuksen nykyaikaisen viisiottelun lajeista vasta Pariisin olympialaisten jälkeen, kerrotaan Suomen Ratsastajainliiton (SRL) tiedotteessa.

Ratsastuksen korvaavaa lajia ei ole vielä päätetty. Ensin UIPM:ssä, kuten myös Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitossa (SM5L), keskitytään ratsastukseen liittyviin sääntömuutoksiin, jotka parantavat hevosten hyvinvointia ja ratsukon turvallisuutta.

SM5L kertoo, että päätöstä korvaavasta lajista ei tehdä välittömästi. Marraskuun lopussa järjestettävässä kansainvälisessä kongressissa UIPM tekee päätökset sääntömuutoksista koskien tulevia vuosia. Esillä on useita ratsastukseen liittyviä sääntömuutosesityksiä, jotka parantavat hevosten hyvinvointia ja ratsastajien turvallisuutta. Ratsastus tulee olemaan mukana viisiottelun lajivalikoimassa vielä ainakin Pariisin olympialaisiin 2024 saakka.

UIPM:n mukaan Tokion tapahtumat eivät ole syynä muutokselle, vaikka olympialaisten ratsastusosuus onkin tuonut lajille huonoa julkisuutta. Päätös ratsastuksen poisjättämisestä olisi voitu tehdä jo aikaisemmin, mutta koronapandemia on viivästyttänyt sen etenemistä.

Suomen Ratsastajainliitto aloitti syksyllä tiiviimmän yhteistyön SM5L:n kanssa Tokion olympialaisissa esiin nousseiden hevosten huonoon ja väkivaltaiseen käsittelyyn liittyvien tapahtumien jälkeen. Tapahtumat eivät liity suomalaisiin kilpailijoihin. Liitot laativat yhdessä uudistusehdotuksia sääntöihin muuttaen ne ratsastuksen lajien turvallisuutta ja hevosten hyvinvointia varmistavia sääntöjä vastaaviksi.

”On tärkeää, että kaikilla on yhteinen tahtotila kehittää sääntöjä ja käytänteitä varmistaaksemme hevosten hyvinvointi myös siirtymäaikana. Erityisen hyvin yhteistyö on käynnistynyt Suomen sisällä”, sanoo Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen tiedotteessa.

”Tämä kaikki osoittaa hyvin, kuinka erityinen taitolaji ratsastus on. Se vaatii todella pitkäjänteistä lajiharjoittelua ja paneutumista, vahvan urheilijataustan lisäksi.”

”Ratsastuksen poisjäänti on iso muutos ja ehkä vähän yllättäväkin. Siihen asti, kun ratsastus on viisiottelun lajivalikoimassa, teemme kaikkemme, että lajimme on hevosystävällistä ja turvallista. Sääntömuutoksia käsitellään kolmen viikon kuluttua kongressissa. UIPM on perannut säännöt todella perusteellisesti läpi, ja tulossa on hyviä muutoksia”, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton varapuheenjohtaja Riina Pitkänen toteaa tiedotteessa.