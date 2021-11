"Hevosten ympärillä olevien ihmisten tärkein tehtävä on ymmärtää hevosta" – kahden hevosnaisen blogi jakaa hyvinvointitietoa

Ykkössijalla hevonen -projektin käynnistäjät painottavat, että hevosihmisen on opeteltava tulkitsemaan hevosta mahdollisimman objektiivisesti, värittämättä kuvaa oman egonsa tai pinttyneiden ajatusmalliensa kautta.

Antti Antila

Laura Loiva ja Essi Antila haluavat olla avuksi hevosille ja niiden omistajille välittämällä hevosen hyvinvointiin liittyvää tietoa vapaaseen käyttöön ykkössijalla hevonen -verkkosivulla ja somekanavissaan.

”Tärkein käännekohta hevoselämässäni oli se, kun ymmärsin, että ei ole olemassa niin sanottuja ongelmahevosia. Hevonen välttää kipua herkästi ja ilmentää sitä sellaisissakin tilanteissa, missä sitä ei ole usein ajateltu yhdistettävän kipuun”, sanoo toinen projektin perustajista, PRO Hevosen terveysneuvoja Laura Loiva.

Hän toteaa, että johdonmukainen kouluttaminenkaan ei toimi silloin, kun hevosella on kipuja.

”Kipeä hevonen pyrkii välttämään esimerkiksi traileriin lastautumista johdonmukaisesta kouluttamisesta huolimatta. Matkustaminen aiheuttaa luonnollisesti kipeälle hevoselle epämiellyttävää oloa sekä kipua. Haastavimpien lastauskoulutushevostenkin käyttäytymisen takaa on usein löytynyt muun muassa IBD tai vakava rankavamma”, kertoo Loiva esimerkkinä.

Agronomi, kouluratsastaja Essi Antila puolestaan kertoo, että hänelle on tärkeää olla osa sellaista ratsastusurheilua, jossa hevonen nähdään kumppanina ja sen hyvinvointi on ykkössijalla. Antilan ja Loivan tavoite hyvinvointiprojektillaan on jakaa tietoa kaikkien saataville.

Naiset kertovat, että molempien ydinosaaminen pohjautuu hevosen johdonmukaisen kouluttamiseen, hyvinvoinnin kehittämiseen, käyttäytymisen tulkitsemiseen sekä kivun tunnistamiseen. Molemmat ovat nuoresta lähtien ratsuttaneet hevosia ja pitäneet omaa tallia.

”Varsasta ratsuksi -koulutussarjassa kerromme, miten työstämme varsoista ikäluokkien läpi ratsuja johdonmukaisesti, asteittain edeten ja rentoutta tavoitellen. Blogia rikastuttavat tarinat hevosista, jotka ovat opettaneet meitä. Ne toimivat sanansaattajina hyvinvoinnin ja kivun tunnistamisen puolesta.”

Omien blogikirjoitusten lisäksi projektin sivuilla julkaistaan muiden hevosalan ammattilaisten haastatteluja.

Ajan myötä Antila ja Loiva ovat alkaneet kyseenalaistaa yleistyksiä, joita hevosten kouluttamisessa ja käyttämisessä laajalti käytetään.

He toteavat, että jokainen hevosen kanssa tekemisissä oleva on kuullut luonnehdintoja tietyn hevosyksilön ominaisuuksista. Kovapäinen, säikky tai herkkä ovat heidän mukaansa kuitenkin yleistyksiä, joiden taakse pitää nähdä.

”Sen sijaan, että jäisimme kiinni yleistykseen, on meidän pysähdyttävä miettimään, mitä on ei-toivotun käyttäytymisen takana. Meidän on opeteltava tulkitsemaan hevosta mahdollisimman objektiivisesti. Kuvaa ei pidä värittää oman egon tai pinttyneiden ajatusmallien kautta”, Antila ja Loiva painottavat.

”Vilpitön uskomme siihen, että hevonen on eläimenä lempeä ja yhteistyöhaluinen, on johdattanut meitä eteenpäin matkallamme hevosten kanssa. Uramme aikana hevosten ja ratsastajien parissa työskennellessämme olemme oppineet, että vaikka etenisimme kouluttamisessa johdonmukaisesti ja rentoutta tavoitellen, hevonen ei aina pysty vastaamaan haluamallamme tavalla.”

Ykkössijalla hevonen -blogissa Antila ja Loiva käsittelevät aiheita, joita pitävät hevosen hyvinvoinnin kannalta tärkeinä. He muun muassa esittävät blogissaan aloitteen, että ennen sisäänratsastusta kaikille nuorille hevosille teetettäisiin eläinlääkärillä kattava suorittama terveystarkastus. Saadun tiedon pohjalta voitaisiin heidän mukaansa mahdollisesti auttaa hevosta elämään ja liikkumaan terveempänä oikean harjoittelun, lihashuollon ja eläinlääketieteen avulla.

”Tutkimuksiin tulisi sisällyttää kliinisen tutkimuksen lisäksi aina raajojen, selän ja kaularangan röntgenkuvaus. Selän ja kaulan kiputilat voivat aiheuttaa rajujakin reaktioita. Nämä tulevat usein esiin siinä vaiheessa, kun ratsastaja nousee hevosen selkään tai myöhemmässä kouluttamisen vaiheessa.”

Antila ja Loiva näkevät nuoren hevosen terveystarkastuksen merkittävänä ennaltaehkäisyn keinona.

”Omistajan vastuulla on selvittää etukäteen nuoren hevosen terveydentila, jotta sisäänratsastaminen olisi ratsastajalle mahdollisimman turvallista ja hevoselle miellyttävää.”

Blogissa käsitellään myös esimerkiksi hevosen vakavaa hyvinvointiongelmaa, eli suolistotulehdusta (IBD).

Ihannemaailmassa hevosten hyvinvointi olisi Antilan ja Loivan mukaan aina ykkössijalla.

”Hevosten ympärillä olevien ihmisten tärkein tehtävä on ymmärtää hevosta, joka ei pysty puhumaan tai pitämään omia puoliaan muulla tavalla, kuin osoittamalla sitä käyttäytymisensä kautta.”

Ykkössijalla hevonen -blogi löytyy myös sosiaalisesta mediasta.

