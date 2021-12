Hevosten suututkija Kati Tuomola palkittiin eläinten hyvinvointipalkinnolla tutkimustiedon laajasta levittämisestä käytäntöön – tutkimuksella kansainvälistäkin merkitystä

Valokuvaus Nelly

Kati Tuomolan suututkimukset ovat myös kansainvälisesti saaneet huomiota, koska kuolaimista on vähän tutkimustietoa.

Hevosten suuterveyttä tutkinut eläinlääkäri Kati Tuomola sai Suomen eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinnon, joka jaettiin viidettä kertaa eläinlääkäripäivillä Helsingissä.

”Tuomolan tutkimus on parantunut tietämystä hevosten suuterveydestä Euroopan laajuisesti ja hän on popularisoinut tieteellistä tutkimusta ansiokkaasti”, kertoo Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Maria Wahlfors tiedotteessa.

”Palkittava on pelottomasti tarttunut hevosurheilun näkökulmasta arkoihinkin aiheisiin hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi.”

Tuomola saa kiitosta myös, koska hän on julkaissut verkossa hevosen omistajille oppaan ravurien suuterveydestä yhdessä tietokirjailija Nina Mäki-Kihniän kanssa. Se sisältää videon, kuinka hevosen suun voi tutkia itse.

Palkintoperusteissa kiitetään, että verkkosivut tarjoavat muutenkin runsaasti tietoa hevosen terveyden ja sairauden hoitoa. Hammassairauksia ja niiden oireita esitetään kuvin ja tekstein.

Kati Tuomola on esitellyt tutkimusta kansainvälisissä seminaareissa, ja sen tuloksia on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Tutkimuksen eläinsuojelullista arvoa nostaa palkintoraadin mukaan se, että tuloksia on esitelty myös kansainvälisissä hevosharrastajien lehdissä kuten The Horse sekä Horse and Hound ja yhdysvaltalaisessa The Chronicle of the Horse -julkaisussa.

Kilpahevosten suita on tutkittu Ruotsissa ravureilta ja lisäksi islanninhevosilta, poolo- ja laukkahevosilta sekä este-, koulu-, kenttä- ja maastoratsuilta. Kun niissä on kuitenkin käytetty erilaisia luokitteluja vammoista, tutkimuksia ei voi verrata keskenään.

Kati Tuomola pitää hevosten hammashuoltoon erikoistunutta praktiikkaa Satakunnassa ja toimi yli 14 vuotta raveissa kilpailueläinlääkärinä.

Hän törmäsi lähes 10 vuotta sitten raveissa hevoseen, jonka suu oli lähdön mukaan huonossa kunnossa. Tuomola kertoo Eläinlääkäriliiton lehdessä, että hevosella ei ollut verta suun ulkopuolella mutta sen sisällä olivat pehmytkudokset laajalti rikki.

"Aloin pohti asiaa laajemmin pitäen epätodennäköisenä, että ylipäänsä vain yhdellä hevosella olisi suuvaurioita. Mietin osallistuneiden hevosten suun kuntoa ylipäänsä", hän kertoo.

Hän teki suututkimusta yhteistyössä Suomen Hippoksen ja ratsastuskisojen osalta Suomen Ratsastajainliiton kanssa väitöskirjaansa varten. Tuloksista on koottu kolme tieteellistä artikkelia vuosina 2019–2021. Väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa on edessä todennäköisesti tulevana keväänä.

Eläinten hyvinvointipalkinto annettiin ensimmäistä kertaa eläinlääkärille. 3 000 euron palkinnon rahoituksen lahjoitti Suomen Messusäätiö.

