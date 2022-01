Unelmista pitää puhua ääneen – MT Hevosten Viikon ratsastaja Arvi ”Korumies” Martikainen tähtää korkealle tinkimättömällä asenteella ja kovalla työllä

Hevoset veivät 8-vuotiaan pikkupojan sydämen ja nyt 16-vuotiaana hän on juniorien kenttäratsastuksen hallitseva suomenmestari, maajoukkueratsastaja, urheilulukiolainen ja omalla työllään hevosharrastuksensa maksava yrittäjä.

Maisa Hyttinen

Hevoselämänsä iloisimman hetken Arvi Martikainen koki viime kesänä Sessa-tammansa kanssa kunniakierroksella SM-kultamitali kaulassa.

Tämän viikon ratsastaja on pukkilalainen ”Korumiehenä” sosiaalisessa mediassa tunnettu Arvi Martikainen. Heti ensimmäisellä ratsastuskerrallaan hän ymmärsi, että oma paikka maailmassa on löytynyt.

”Istuin ensimmäisen kerran tuntiponin selkään kahdeksanvuotiaana. Allani oli pieni pyöreä shetlanninponi, jolla sain heti ensimmäisellä tunnilla laukata ympäri maneesia. Ratsastuksenopettaja juoksi vieressä huutaen "nojaa taakse, nojaa taakse" ja siinä sitä sitten oltiin. Koukussa hevosiin. Tiesin heti, että tänne mä kuulun. Tuosta hetkestä on nyt kohta yhdeksän vuotta”, Martikainen muistelee.

Muutamaa vuotta myöhemmin alkoi Korumies-Arvin tarina. Poika halusi kilpailla ja saada siihen soveltuvan hevosen, mutta rahat oli hankittava itse.

Pikkusiskonsa kanssa koruja askarrellessaan hän keksi liikeidean, perusti 11-vuotiaana yrityksen ja alkoi myydä koruja tienatakseen kymppitonnin kilpahevosta varten. Se onnistui vuodessa.

Siitä lähtien hän on rahoittanut hevosharrastuksensa omalla yritystoiminnallaan. Enää pajassa ei synny koruja, vaan Martikainen tienaa somevaikuttajana ja motivaatiopuhujana.

”Olen varmaan somen yksi tunnetuin, mutta myös arvostelluin hevosihminen, koska reittini on ollut niin erilainen ja monien tukijoiden saattelema. Matkaani ei missään nimessä voi sanoa muuta kuin haastavaksi, ja monta päivää olisin mielelläni jättänyt elämättä”, hän toteaa.

Vastoinkäymisten vahvistamana nuorukainen on päässyt tavoitteeseensa, kilpailemaan kansallisella tasolla ja valituksi kenttäratsastuksen junioreiden A-maajoukkueeseen. ”Kansainvälisen urani on tarkoitus alkaa ensi huhtikuussa Puolan Strzegomin kenttäkilpaluista”, Martikainen kertoo.

Hän on aina uskaltanut puhua unelmistaan ääneen ja kannustaa muitakin siihen. Omaksi unelmakseen hän on kertonut kilpailemisen vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisissa.

Martikainen muistuttaa olevansa vielä ”ihan hirvittävän alussa” urallaan.

”Oikeasti taitoni ovat kaukana ammattimaisesta ratsastuksesta. Itsessäni haluaisin kehittää nopeampaa ja eleettömämpää reagointia hevosen selässä. Hevoseni Sessa tarvitsee etenkin sileällä työskentelyssä parempaa lihasmuistia ja fyysistä kuntoa.”

Lukuisten ammattilaisten, tukijoiden ja yhteistyökumppaneiden osaaminen ja apu on auttanut Martikaista kehittymisen polulla. Tärkeimmäksi ihmisvaikuttajaksi ratsastusurallaan hän nimeää Equuscare Oy:n Anne Piiraisen.

”Anne on alusta saakka tukenani toiminut ystävä ja ratsastusurani enkeli. Lisäksi tärkeänä pidän ihan jokaista yksittäistä ihmistä, joka elää elämääni kanssani somekanavissani.”

Oma hevonen, 9-vuotias kisakumppani Sessa-tamma vei Martikaisen viime kesänä kansalliseen ikäluokkakärkeen. Toiveissa on jonkin aikaa ollut saada Sessan rinnalle toinen hevonen.

”Joulunpyhiksi lopetin hevosen etsimisen. Sitten ottivatkin uuden, innovatiivisen OmaHevonen-mallin Hanni ja Kati minuun yhteyttä ja ehdottivat yhteistyötä. Mallissa ratsastaja saa hevosen käyttöönsä kiinteällä kuukausimaksulla ilman kymmenien tuhansien investointeja", Martikainen kertoo.

Kevään aikana lähdetään etsimään hevosia ulkomailta. "Ehkäpä sieltä löytyy minulle OmaHevonen-mallin mukaisesti ratsastettavaksi ja kilpakumppaniksi.”

Hevoselämänsä pysäyttävimmäksi kokemukseksi Arvi Martikainen kuvaa ikävää tapausta, jossa häntä totuudenvastaisesti syytettiin eikä annettu mahdollisuutta puolustautua. Useilta hevosalan ammattilaisilta hän sai tuen ohella kuulla, että alan toimintatavoissa olisi parantamisen varaa.

”Usein ajattelen, miksi hevosalalla hyväksytään sellaista normeista poikkeavaa toimintatapaa ihmisten välillä, mikä muilla aloilla olisi välittömästi epäinhimillisenä tuomittavaa,” hän pohtii.

Oma asenne kantaa Martikaista vaikeuksien ja harmien yli, sillä katse on suunnattu eteenpäin.

”Esteet on tehty ylitettäviksi − niin radalla kuin muussakin elämässä”, hän kiteyttää mottonsa.

Arvin uran alkuvaiheita:

Korumies Arvin tähtäimessä kenttäratsastus ja muiden miesratsastajien auttaminen – verkoston avulla annetaan tukea kiusaamisen uhreille (2018)

Arvi, 11, tienaa korumyynnillä rahaa omaan esteratsuun – katso video vauhdikkaista hypyistä! (2016)

Sessan rinnalle Arvi on etsinyt uutta kilpakumppania, ja ensi keväänä sellaisen saamisesta on toiveita. Kuva on Niinisalosta kenttä-SM:stä.