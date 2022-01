Viikon ratsastaja: Janni Martikaisen olympiahevoshaave on turpakarvan päässä toteutumisesta

Ella Paloheimo

Janni Martikaisella saattaa hyvin pian olla uusi kilpakumppani. Kuvassa Janni ja Cornando Hollannissa CDI3*-kilpailuissa vuonna 2017.

”Sopiva hevonen löytyi ystäväni vanhan kollegan kautta Saksasta. Hevonen asui kasvattajansa takapihalla pienessä kaupungissa”, kouluratsastaja Janni Martikainen kertoo.

Hintaneuvotteluissa ollaan hyvin lähellä.

”Nyt odotellaan miten tilanne etenee, ja jos kaikki menee hyvin, seuraavana on edessä ostotarkastus ja sen jälkeen vielä matka Suomeen.”

MT Hevoset kertoi viime keväänä Paris 2024 -projektista, joka pystytettiin kokoamaan noin neljännesmiljoona euroa Martikaisen tulevaa olympiaratsua varten.

”Viime keväästä projekti on edennyt niin, että ollaan saatu yli sata osallistujaa mukaan projektiin. Osa tukijoista on kannatusjäseniä ja osa osakkaita pienemmillä ja isommilla summilla”, Martikainen sanoo.

Haastetta projektiin ovat tuoneet ylikuumenneet markkinat. Hevosten hinnat ovat Martikaisen mukaan katossa ja lisäksi tarkoitukseen sopivaa hevosta on ollut vaikea löytää edes Keski-Euroopan suurilta markkinoilta.

”Syksyllä pääsin ensimmäistä kertaa reissuun katsomaan hevosia. Kävin ensin Hollannissa, jossa näin kymmenkunta hevosta ja lisäksi Ruotsissa yhden. Näissä oli potentiaalisia mutta ei kuitenkaan ihan tärpännyt”, hän kuvaa.

Kokeiltujen hevosten kohdalla olisi Martikaisen mukaan pitänyt tinkiä esimerkiksi iästä, jotta saisi tarpeeksi laatua. Tällöin hevonen ei kuitenkaan ehtisi valmiiksi olympiatasolle kahden vuoden päästä. Myös laadusta tai koulutusasteesta tinkiminen olisi hankaloittanut tavoitetta yhtä lailla.

”Hätiköityjä päätöksiä ei luonnollisesti myöskään ole haluttu tehdä.”

Paris 2024 -projektin parhaaksi onnistumiseksi Martikainen nimeää sen tavoittavuuden.

”On mahtavaa, kun kaikki tietävät asiasta ja kyselevät miten projektin kanssa sujuu ja ovat vilpittömästi kiinnostuneita siitä, joko hevonen on löytynyt. Ja täytyy myös sanoa, että maltti on ollut valttia, vaikka välillä on iskenyt myös epätoivo.”

Hän kertoo olevansa suorastaan ällistynyt siitä, miten tuntemattomat ihmiset ovat uskoneet häneen ja halunneet lähteä mukaan projektiin tukemaan Suomen kouluratsastusta.

”Ihmiset ovat vilpittömän innoissaan mukana matkassamme.”

Mikäli neuvottelut sujuvat odotetusti, hevonen tulee Martikaisen mukaan jo parin viikon sisällä Suomeen.

”Kilpailuja voisi ajatella ehkä sitten pitemmälle kesään, kun ollaan ensin tultu tutuiksi.”

Lue myös: Janni Martikaisen ympärille kootaan omistajakimppaa – mallia otettu ravimaailmasta