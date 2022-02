”Kilpailusaavutukset ovat vain plussaa kuljetun matkan päälle” – ammattivalmentaja Mari Väyrynen-Kunnas rakentaa rentoja ja luottavaisia hevosia

Mari Väyrynen-Kunnaksen albumi

Mari Väyrynen-Kunnas ja kilparatsunsa Heimur ovat nelikäynnin Suomen mestareita toissa vuodelta.

Aina hevosta tai ratsukkoa kouluttaessaan askellajivalmentaja Mari Väyrynen-Kunnas lähtee liikkeelle rentoudesta ja luottamuksesta.

”Jännittynyt hevonen voi oppia vain asioita, jotka ovat ratsastajalle negatiivisia. Kun rento hevonen koulutetaan alusta asti luottamaan kuolaintuntumaan ja reagoimaan kevyesti pohkeesta eteenpäin, se oppii ratsastettuna löytämään luontaisen tasapainonsa, jossa ylälinja pysyy rentona”, Väyrynen-Kunnas sanoo.

Hän toteaa, että hevosen on ensin opittava kantamaan itsensä ja ratsastajansa, ennen kuin se on valmis minkäänlaisiin kokoaviin harjoituksiin.

”Yksi ratsuhevosen terveyden edellytyksiä on, että sitä ei aleta koota liian varhain. Näitä arvoja vaalin ratsastuksessa ja opetuksessa.”

Viikon ratsastaja Mari Väyrynen-Kunnas on talliyrittäjä Sipoosta Rönnkullan tilalta. Hänellä on monipuolinen koulutus ja kokemus hevosalalle ja palava kiinnostus hevosen biomekaniikkaa kohtaan. Vuodenvaihteessa hän valmistui ensimmäisenä askellajiratsastajana valmentajan erikoisammattitutkinnosta SRL:n nelostason valmentajaksi.

”Mitä paremmaksi oma istunta ja oman sekä hevosen biomekaniikan tuntemus tulee, sen herkemmin ja selkeämmin voi kommunikoida hevosen kanssa ja vaikuttaa sen liikkumiseen. Oman tasapainon, apujen herkkyyden ja istunnan kehittäminen on elämänmittainen prosessi”, Väyrynen-Kunnas pohtii ratsastajan polkua.

Omassa toiminnassaan hän vannoo hevosalan ammattilaisten verkostoitumisen nimiin.

”Esimerkiksi fysioterapeutti Selma Pihan tietotaito hevosen biomekaniikasta on huikeaa, ja häneltä saan kullanarvoisia neuvoja mieltäni askarruttaviin kysymyksiin.”

40-vuotias Väyrynen-Kunnas on kilparatsastajana edustanut Suomea askellajiratsastuksen maajoukkueessa MM-tasolla asti. Islanninhevosiin hän tutustui jo lapsena 1990-luvun alussa.

Vuosituhannen vaihteessa hän työskenteli Islannissa hevostiloilla eri-ikäisten koulutettavien hevosten kanssa. Sieltä matkamuistona – valmentajan varoitteluista huolimatta – lähti Suomeen iso musta tamma, jolla oli hyvin vahva ja herkkä mieli ja joka oli seitsemänvuotiaaksi melko vähän koulutettu.

”Nótt-tammasta ja minusta tuli parhaat ystävät. Koulutin hevosen itse MM-kilpailuihin ja jalostusarvosteluun asti. Edelleen liki 20 vuotta jalostusarvostelunsa jälkeen Nótt frá Laugapakkalla on Suomessa näytettyjen nelikäyntihevosten korkeimmat ratsastuspisteet.”

Nótt eli elämänsä loppuun asti Väyrynen-Kunnaksen hoidossa.

”Menestys tarvitsee ystävyyden, uskon, ymmärryksen ja kärsivällisyyden. Ne Nótt minulle opetti.”

Tällä hetkellä Väyrynen-Kunnaksen ykköshevonen on kimo ori Heimur fra Austurkoti. Ratsukolla on seitsemän SM-mitalia, joista yksi on kultainen.

”Heimurin kanssa saavutettu nelikäynnin kultamitali vuodelta 2020 on iloisin muisto ratsastusvuosiltani. Se kruunasi vuosien koulutustyön ja pitkän kuntoutusprosessin", hän kertoo.

"Sain muovattua Heimurin juuri sellaiseksi vahvaksi ratsuhevoseksi, jollaiseksi haluan kaikki hevoseni rakentaa. Se, kuinka korkealle ne sitten kilpailullisesti nousevat, on vain plussaa kuljetun matkan päälle.”

Vanhan kansan jämpteiltä hevosihmisiltä ammennettu oppi on vaikuttanut paljon Väyrynen-Kunnaksen asenteeseen ja toimintaan.

Nöyryys, vastuun ottaminen ja valmius tehdä paljon töitä oman mukavuusalueen ulkopuolella ovat asioita, joita hän kertoo oppineensa muun muassa suomalaiselta pitkän linjan valmentaja Sirpa Brumptonilta sekä islantilaisella Austurkotin tilalla työskennellessään.

”Ratsastajana tärkein oppini on ollut hevosen lukutaidon saavuttaminen. Se on syntynyt sekä istumalla lukemattomia tunteja hevosen selässä että vain hevosia tarkkailemalla. Nykyään kun istun hevosen selkään, pystyn hyvin nopeasti ”skannaamaan” sen ominaisuudet ja sen. miten kyseiseen yksilöön pitää suhtautua.”

Mari Väyrynen-Kunnas korostaa, että hevonen on herkkä ja tunteva eläin, jolla on oma persoonansa.

”Hevonen yrittää aina parhaansa omasta näkökulmastaan katsottuna.”

Lue myös muita Viikon ratsastaja -sarjan haastatteluja

Islanninhevosten kilparadan rakennushanke peruuntui Ypäjältä – korona vei investointimahdollisuudet