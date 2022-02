Kenttäratsastaja Tuija Rosenqvist kannustaa hevosalan ammattilaisia katsomaan somekohuja ulkopuolisen silmin – ”Meidän pitää kertoa miksi ja miten asioita tehdään, jotta ymmärrys lisääntyy”

Maisa Hyttinen

Aki Karhapää auttaa nuorta ponia hyppäämään hautaesteen yli Lempäälässä.

Kenttäratsastuksen uusiseelantilaisen olympiavoittaja Mark Toddin käytöksestä valmennuksessaan ollut hevosta kohtaan on noussut vilkas kansainvälinen keskustelu. Tilanteesta otetussa videossa Todd useilla kierroksilla hätistää ja myös napauttelee vesiesteelle menevää hevosta pitkähköllä oksalla.

Yhdysvaltalaisen The chronicle of the horse -uutismedian viime torstaina julkaistussa kolumnissa kansainvälisen tason kenttäratsastaja Matt Brown rinnastaa Todd-kohun metoo -kampanjaan.

”Kyse ei ole Mark Toddista. Kyse on meistä. Kyse on hevosalasta ja hevosurheilusta. Kyse on siitä, miten suurin osa meistä on oppinut ratsastamaan ja treenaamaan. Kyse on kollektiivisesta puolustautumisreaktiosta näiden asioiden edessä”, Brown kirjoittaa.

Hän toteaa, että kuten metoo-tapauksessa, on hevosalallakin kyse siitä, että mikä ennen oli hyväksyttävää ja kaikkien tiedossa, ei ole sitä enää.

“Puolustautumisen sijaan meidän pitää toimia paremmin ja olla parempia sekä rehellisiä, kun näemme huonoa käytöstä – riippumatta siitä miten ansioitunut ihminen on kyseessä”, Brown sanoo kolumnissaan.

Kansainvälisessä keskustelussa on myös nostettu esiin kyseisessä valmennustilanteessa olevan yleisön reaktio. Hurrauksia ja taputuksia kuuluu, kun valmentaja hutkii hevosta ja sen seurauksena eläin hyppää nuoren ratsastajansa kanssa veteen.

Videoklipin julkaisi kyseinen ratsastaja itse. Häntä on kiitelty rohkeudesta tuoda esiin omien arvojensa vastainen huippuvalmentajan toimintatapa.

Kansainvälisen tason kenttäratsastaja ja valmentaja Tuija Rosenqvist toteaa, että Todd-videolla hätistellään hevosta ja oikaistaan sen koulutuksessa, jotta saadaan hevonen nopeammin tekemään annettu tehtävä. Yksittäisenä koulutustapahtumana tilanne ei Rosenqvistin mielestä ollut hyvä.

”En puolustele tapaa, siinä toimittiin väärin. Itse käytämme vesiesteelle koulutuskeinona esimerkiksi taluttamista tai kokeneen hevosen perässä menemistä. Löytyy paljon keinoja kouluttaa ja tukea erilaisia hevosia. Lopputulos on ehdottomasti parempi, kun saadaan hevonen rennoksi”, Rosenqvist toteaa.

Häntä toisaalta surettaa, että paljon hyvää työtä tehnyt valmentaja saatetaan nyt yhden videon perusteella lytätä täydellisesti.

”Muutaman kymmenen sekunnin perusteella suuri yleisö jää ehkä miettimään, että "apuam mikä pakottaja!". Todd on kuitenkin kouluttanut paljon luottavaisia hevosia ja hänellä on lukemattomia suorituksia maailman vaikeimmilla kenttäradoilla, mikä on mahdotonta tehdä, jos hevosta ei ole koulutettu oikein ja luottavaiseksi.”

Rosenqvist toteaa, että hevosalalla on tärkeää ymmärtää vallitseva yhteiskunnallinen ilmapiiri ja asenne, johon suhtautumista on hyvä miettiä tarkkaan.

”Hevosten ja yleensäkin eläinten hyvinvointiin kiinnitetään nyt yhteiskunnassa huomiota. Kuvat ja videot irrallisistakin tilanteista leviävät nopeasti ympäri maailmaa. Meidän pitää sopeutua tähän, sillä kyseessä on asia, jota emme voi muuttaa”, sanoo valmennustyön lisäksi suurta Lempäälän ratsastuskoulu Ratsuniittyä pyörittävä Rosenqvist.

Hänen mukaansa keskustelussa erityisesti alan ammattilaisten olisi syytä pitää huolta, ettei mennä mustavalkoiselle linjalle.

”Hevosten koulutuksessa ja käsittelyssä on menty viime vuosina hyvään suuntaan, mutta kyllä hevosia on jo vuosikausia koulutettu hyvin. Eihän kaikki vanhan ajan kouluttaminen ole ollut kovaa. Helposti tämä keskustelu menee mustavalkoiseksi.”

Hevosalan ihmisten oma asenne keskusteluun on Rosenqvistin mukaan nyt tärkeä miettiä.

Hänen mukaansa hevosammattilaisten pitää pelata yhteen ja ottaa huomioon, miten yhteiskunnassa yleisesti katsotaan hevosten ja eläinten pitoa ja käyttöä ja kouluttamista.

”Mitä enemmän saadaan ihmiset olemaan mukana, sitä paremmin he ymmärtävät. Alan toimintaa ja käytäntöjä pitää tuoda lähemmäs ihmisiä.”

Rosenqvist kertoo, että Lempäälän kunta oli juuri tiedustellut, ottaisiko Ratsuniitty alakoululaisia tallille tutustumiskierroksille. Vastaus oli myönteinen.

Kaikille yrittäjäkollegoilleen Rosenqvistilla on toive: ”Ammattilaisten on pelattava yhteen hiileen ja käsiteltävä yhdessä haastavia tilanteita. Ei lähdetä mukaan vastakkainasetteluun, vaan jaetaan mieluummin eri näkökulmia, tietoa toiminnasta ja valistetaan.”

Tuija Rosenqvist

Julia Nikkanen tutustuttaa nuorta ponia Ypäjän vesiesteeseen valmentajansa johdolla.