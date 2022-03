Tylsältä tuntuneesta motosta tulikin hevostenkouluttajan ohjenuora – Hevosalan Helmi, ratsuttaja Johanna Vainio korostaa malttia ja jatkuvaa oppimista

Alle kymmenvuotiaasta Johanna Vainiosta ratsastuksenohjaajan motto ”maltti on valttia” kuulosti tylsältä.

Johanna Vainion albumi

Päivi ja Inka Aholan omistama näyttävä, nyt 6-vuotias FWB-ruuna Flawless Obsidian on yksi Johanna Vainion kouluttamista ratsuista.

Nykyään Sipoossa ratsuhevosia kouluttavan liki kolmekymppisen Johanna Vainion mielestä motto onkin aika hyvä.

Vainio on tämän viikon Hevosalan Helmi. Haastateltavaksi häntä ehdotti hevosten kouluttaja ja kilparatsastaja Madis Morna.

”Johanna on reipas ja ahkera hevosten kouluttaja, joka tekee paljon erilaisia hevosia ja kouluttaa nuoria”, Morna toteaa.

Vainio kouluttaa sekä koulu- että estehevosia. Viime kuussa hänet valittiin kouluttamansa Legend Dynamite -ruunan kanssa FWB-yhdistyksen järjestämiin nuorten hevosten valmennuksiin, joita pitää kouluratsastuksen maajoukkuevalmentaja Rien van der Schaft.

1. Johanna Vainio, kerro toiminnastasi hevosalalla, millaisen tien olet kulkenut tähän pisteeseen?

”Ratsastan hevosia työkseni. Minulla on talli vuokralla Sipoossa ja tällä hetkellä meillä on pääsääntöisesti nuoria hevosia, sekä este- että kouluhevosia. Tiesin jo nuorena tai ehkä jo pikkutyttönä, että haluaisin 'isona ammattiratsastajaksi'. Matka tänne ei ole ollut helppo, ja paljon on vielä edessä.”

2. Mistä opista tai vinkistä on ollut sinulle eniten hyötyä jokapäiväisessä työssäsi hevosten kanssa? Mistä oppisi olet saanut?

"Maltti on valttia", sanoi entinen Husön Ratsastuskeskuksen pitäjä Ani Paananen, kun alle kymmenvuotiaana haastattelin häntä johonkin silloisen ratsastuslehden junioriosastoon. Muistan ihmetelleeni, että onpa tylsä motto… Sittemmin se onkin löytänyt paikkansa elämässäni.”

3. Mikä tuottaa sinulle eniten iloa ja tyydytystä työssäsi?

”Omalla tasollaan rentoina, tyytyväisinä ja hyvin suorittavat hevoset. Se on paras palkka mitä tästä saa.”

4. Millaisista hevosista sytyt?

”Sytyn hyvistä hevosista. Ja kuten huomaa siitä, että esteratsastajataustalla menen nykyään myös koulua, niin lajillakaan ei ole niin väliä; hyvä hevonen on hyvä hevonen lajista riippumatta, ja niiden kanssa on upeaa tehdä töitä.”

5. Millaisia haasteita työssäsi on?

”Työssäni taito ei ole koskaan valmis. Tämä on jatkuvaa uuden tiedon ja taidon omaksumista, sekä itsensä ja jo opitun taidon haastamista.”

6. Miten haluaisit vielä kehittää itseäsi hevosten kanssa?

”Kuten yllä jo vähän aihetta sivusin; ratsastaja ei ole koskaan valmis, enkä aio lopettaa opettelua koskaan. Aika näyttää, mihin se lopulta riittää.”

7. Milloin viimeksi ajattelit, että tämä on sinun juttusi?

”Viimeksi tänään aamulla ennen töiden aloittamista.”

8. Kenet haluat nimetä Hevosalan Helmeksi ja mistä syystä?

”Ville Vaurion. Hänellä on uskomaton kyky luoda positiivinen fiilis ja hyvä oppimisympäristö. Hänellä on tietysti myös aivan huikea ratsastustaito.”

Johanna Vainion albumi

Johanna Vainio ja FWB-ruuna Legend Dynamite voittivat nelivuotiaiden hevosten Paccelli-cupin heinäkuussa 2021.