"Mukava havaita, että työssäkäyvä ihminen voi pärjätä hevosellaan"

Tiina ja Tero Haapalaisen yhteinen hevosura alkoi pariskunnan tavattua toistakymmentä vuotta sitten. Kun yhteinen koti ostettiin Hollolasta, tuli tontille myös hevosia.

"Terohan ei ollut hevosten kanssa tekemisissä ennen meidän tapaamistamme. Oli hän kyllä pelannut totoa. Itse olin aikoinani hoitanut Irmeli Lehtioksan hevosia, mutta siinäkin oli monta hevosetonta vuotta välissä. Täällä ollaan itse opeteltu melkein alusta asti kaikki. On kuunneltu hyviä neuvoja ja on kuunneltu huonoja neuvoja, ja opittu kantapään kautta", Tiina Haapalainen kertoo.

Ahkera työ on alkanut tuottaa tulosta. Vaikka ensimmäinen oma ravihevoskasvatti Dark Vader on jo siirtynyt eläkkeelle, on omassa pihassa itse kasvatettu T76-voittaja, ja sen vuotta nuorempi sisko, jonka raviuran alku on vielä edessäpäin.

"On ollut mukava huomata, että tavallinen työssäkäyvä ihminen, jolla ei ole hulppeita paikkoja voi pärjätä mukavasti omalla hevosellaan", Tiina tiivistää.

Haapalaisten ylpeydenaihe ja silmäterä on nimeltään Jack Vader. Viime elokuussa uransa aloittanut neljävuotias ruuna on viimeisimmissä neljässä startissaan ottanut kolme voittoa. Seuraavan kerran pyörä pyörii lauantaina Lappeen T76-raveissa.

"Se oli jo syksyllä ihan hyvä, mutta oli kovia lähtöjä ja huonoja lähtöpaikkoja. Kai ne startit ovat pikkuhiljaa vieneet eteenpäin, kun rupesi tulemaan ykkösiä. Hirveä kirihän tällä hevosella on", Tero Haapalainen mainitsee.

Tähtäimessä siintää syksy ja Suuri Suomalainen Derby. Jo kolmevuotiaana Jack Vader pääsi Uudenmaan Upeimman finaaliin.

"Kun saatiin oma hevonen ikäluokkakilpailun finaaliin, niin siinä jo täyttyi meidän toiveet. Hyvinhän se meni, tuli kuudes sija ja volttiennätys", Tero Haapalainen toteaa.

Haapalaisten kilpahevosten omistajiin kuuluu myös Teron isä Olavi.

"Isälläkään ei olisi rahaa pitää omaa kilpahevosta ammattilaisen treenissä, joten tämä ratkaisu mahdollistaa hevosten pitämisen meille kaikille."

Hevosten valmennuksesta vastaa Tero, ja Tiina huolehtii hoitopuolesta.

"Koska olen ollut pidempään hevosten kanssa tekemisissä, minulla on ehkä vähän tarkempi silmä toteamaan, jos jotain on vialla", Tiina sanoo.

Hevosten valmentaminen tapahtuu yleisellä tiellä, mikä ei ole ihanteellinen ratkaisu varsinkaan nuorten hevosten kanssa.

"Hyviä mäkiähän täällä on, mutta kyllä jokaisen varsan kanssa on ainakin kerran käyty ojassa", Tero myöntää.

Jack Vaderin luotto-ohjastaja on Samuli Innanen. Kuuman nuoren hevosen kanssa on syntynyt vaaratilanteita, kun kuskia on vaihdettu lennosta varikkoalueella.

"Halusimme sellaisen kuskin, joka ehtii hakemaan sen katokselta ja kävelyttämään startin jälkeen. Samuli on mukava ja rauhallinen, ja tulee hevosen kanssa hyvin toimeen. Ja voittavaa kuskiahan ei vaihdeta", Tiina toteaa.

Lepo ja kaverit ovat mielialan salaisuus

Haapalaisilla vannotaan hevosten runsaan ulkona pitämisen nimeen.

"Hevoset saavat olla ulkona mielellään vähintään kaksitoista tuntia vuorokaudessa. Hevosten ulos laittamisen aika riippuu osin työvuoroista, sillä Tero käy vuorotöissä", Tiina Haapalainen kertoo.

Jack Vader on tallin ainoa starttihevonen. Sekin saa ulkoilla sekä ennen että jälkeen kilpailujen.

"Jaska käy starttien jälkeen kuumana ja jaksaa pelleillä autossa kotimatkallakin. Sen palautumiseen auttaa, kun se laitetaan vielä illalla ulos. Maitohapot jäisivät jylläämään, jos sen laittaisi boxiin seisomaan", Tero Haapalainen toteaa.

Vuorotyössä myös varhainen pimeä aika rajoittaa treenaamista. Koska Haapalaisten kaikki hevoset ovat tammoja ja ruunia, ne pääsevät myös tarhaamaan yhdessä.

"Porukassa ne liikkuvat paljon myös keskenään. Jack Vaderkin ruunattiin, koska orihevonen joutuisi olemaan yksin, ja se on hevoselle henkisesti raskasta ja stressaavaa. Meillä hevoset saavat myös paljon lepoa treenin vastakohdaksi. Treenari on niin säänarka, että huonolla kelillä hevoset saavat helposti ylimääräisen vapaapäivän", Tiina Haapalainen naurahtaa.