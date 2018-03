Juhana Vartiainen haluaa raviväen tuottavampiin töihin – "Vientiteollisuudessa on pulaa työvoimasta"

Ravitalouden työpaikat ovat kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan riittämätön peruste sille, että suurin osa Veikkauksen hevospelituotoista palautetaan ravitoiminnan pyörittämiseen.

"Meillä on pula osaavista ammattilaisista. Se on kansantalouden iso ongelma. Eikö olisi parempi näille ihmisillekin, että he olisivat kovapalkkaisissa duuneissa vientiteollisuudessa?" Vartiainen perustelee.

"Sitten ne ihmiset olisivat tuottavissa töissä ja maksaisivat veroja."

"Raviurheilu tuottaa joka tapauksessa valtiolle enemmän rahaa kuin mitä Veikkauksen tuotoista sille maksetaan", vastaa Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen.

Raviurheilun rahoitusjärjestelmää pitkin talvea tiukasti kritisoinut Vartiainen vieraili maanantaina Pekka Korven tallilla Vermon raviradalla Espoossa.

Vartiainen saa Mäkiseltä selvityksen raviurheilun noin 200 miljoonan liiketoiminnasta sekä kaaviot siitä, kuinka Veikkauksen tuotosta maksetaan ensin pelaajille ja valtiolle verot. Hevosalan tuki 40 miljoonaa neuvotellaan maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Siitä suurin osa kuluu palkintoihin sekä raviratojen toimintakustannuksiin.

"Kenelle hevosen palkintorahat maksetaan?"

Tähän Mäkinen on varautunut: "Ne menevät hevosten omistajille. Palkintorahat on korvamerkitty. Ministeriö maksaa ne eri tilille, josta ne maksetaan edelleen omistajille."

Tutkijataustaiselle Vartiaiselle tämä ei vielä riitä. Hän palaa ajatuspaja Liberan toiminnanjohtajan Mikko Kiesiläisen kritiikkiin siitä, että julkinen valta ohjaa ennalta sovitun vakiopotin suoraan yksittäisen urheilumuodon pyörittämiseen.

"Mihin tässä tarvitaan julkista valtaa ja Veikkausta? Ja teillä on alalla se taustaoletus, että ne rahat, jotka tuotetaan radoilla, jaetaan aina takaisin radoille?" Vartiainen haastaa.

Mäkinen, joka työskenteli vuonna 2016 rahapelilakien uudistuksen aikaan vielä entisen Veikkauksen puolella, muistuttaa pääsyyn olleen muualla kuin hevospeleissä. Nettiin siirtyneissä pelimuodoissa Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen pelit alkoivat muistuttaa liiaksi toisiaan.

"Valtio halusi sitten myös ravipelit monopoliin ehkä enemmänkin kuin ala itse."

Vartiainen jää selvästi pohtimaan asiaa mutta muistuttaa olevansa myös erittäin kriittinen maatalouden tukemiseen.

"Jos tämä ei ole maataloutta, niin mitä tämä sitten on? Viihdepalveluako?"

Kansanedustaja sanoo ymmärtävänsä sen sijaan urheilun tukemisen: se edistää ihmisten terveyttä ja jaksamista. Hän saakin selvityksen siitä, kuinka hevosia käytetään terapiatyössä ja matkailussa.

Enemmän kiinnostusta herättää se, että suomalainen raviurheilu tuottaa myös vientiä. Suomessa suunniteltu ja valmistettavat Custom-kärryt ovat Euroopan johtava merkki.

Lisäksi suomalaiset hevosenhoitajat ovat arvostettuja kilpatalleilla niin ravi- kuin ratsastusurheilussa ympäri Euroopan.

Vaikka vierailu tallille on ensimmäinen, kokoomusedustaja on käynyt raveissa eduskunnan hevosystäväinseuran kanssa.

Arkadianmäen lobbausverkosto toimii kuulemma tehokkaasti: "Vaikuttaa yhdeltä koko eduskunnan kokoiselta hevosystäväinseuralta."

Kriittisenä valtiotieteilijänä tunnettu Vartiainen kuitenkin tekee tunnustuksen: "Mutta on raveissa toki jotain kiehtovaa. Ja nämä hevoset ovat hienoja."

Hän seuraa vielä naapuritallissa tovin jos toisen kiinnostuneena, kuinka valmentaja Jani Hautaviita kengittää nuorta suomenhevosta.

Mäkisen kutsu toisella kertaa hevosajelulle jää ilmaan.