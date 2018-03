Toto76-vihje: Luottamus Costelloon ei horju

Tapio Perttusella on Kouvolassa monta mielenkiintoista ajokkia. Avauskohteen 6 Dillon Ride on noussut nopeasti sarjoissaan ja kohtaa aiempaa kovemman vastuksen.

"Dillon Ride on monipuolinen ja hieno hevonen. Sarjat kovenevat, mutta hevonenkin on kehittynyt oikeastaan joka starttiin. Se lähtee lujaa ja etenkin keulapaikalta se olisi lähellä voittoa. Pilvenmäki Special on seuraava iso tähtäin", kertoi ohjastaja Perttunen.

Neljännessä kohteessa kilpaileva 3 Kangster saa Perttuselta positiiviset lausunnot.

"Se on parantanut paljon pariin viimeiseen kilpailuun. Ruuna on ravannut letkeästi ja ollut tosi terävän tuntuinen. Se lähtee hyvin ja mun mielestä se pystyy kyllä pärjäämään, vaikka Issakan Pouta kai sen lähdön voittaa", maalaili Perttunen.

Perttusen kolmas syömähammas on oman tallin 13 Like You, joka palasi pitkältä paussilta maaliskuun alussa.

"Tamma teki aivan asiallisen esityksen Teivossa. Se parantaa paljon Kouvolan kilpailuun, mutta paikka on tälle ikävä. Like You on vahva tamma ja ajan sillä rohkeasti, jos vain pääsen ajoissa toiselle radalle. Paalun Chrome on vaarallinen vastustaja", kertoi Perttunen

Toto76-vihje

Toto76-1: 6 Dillon Ride (1,2)

Toto76-2: 6,10,11,3,1,4 (2,5)

Toto76-3: 13,1,15,2 (14,7)

Toto76-4: 14,3 (15,1)

Toto76-5: 12 Costello (10,3)

Toto76-6: 1,8,2,9 (4,5)

Toto76-7: 10,9,4,6,2 (5,3)

960 riviä x 0,05e = 48e

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon Varma

Toto76-5: Costello on ollut vakuuttava koko talven. Kouvolassa ei säästellä voimia, vaan ajetaan heti eteenpäin. Vaikeasti voitettavissa.

Viikon Väistö

Toto76-1: Like Buljonki kohtaa kovia ja paikka on ikävä keulassa viihtyvälle.

Viikon Idea

Toto76-2: Niemen Cecilia. Takarivi käy jaksavalle tammalle. Viimeksi hyvä toinen johtavan rinnalta, vain Naputukselle hävinneenä.