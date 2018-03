Neljän Irrin voimin syntyy tulosta

Kaksi vuotta on nyt tehty tätä vain omalla porukalla, kertoo valmentaja Tuija Irri.

"Ei toimintaa olisi tähän mittakaavaan voinut kasvattaakaan, kun olisi tarvittu jo useampi ulkopuolinen työntekijä."

Oma porukka tarkoittaa miestä Karia sekä esikoista Jonnaa ja kuopusta Joni-Petteriä.

Joni-Petteri palasi silloin Ruotsista, Jonna oli kotiutunut vuotta aiemmin käytyään alan töissä Ruotsin lisäksi Yhdysvalloissa.

Sen jälkeen porukka on vielä laajentunut näiden kumppaneilla Jenni Kaijalla ja Taneli Säteellä, jotka osallistuvat nykyisin vapaa-ajallaan isolla panoksella tallin toimintaan. Teivon yksikössä Tanelin seurana työskentelee myös Nora Kavander.

"Nuorilta on tullut paljon uusia asioita ja näkökulmia. Se valaisee, kun en itse ole ollut ulkomailla töissä", Tuija toteaa.

"Mutta kyllä joskus pääsee myös vastaamaan heille, että 'tuo on ihan tuttu juttu'. Ei kaikki heille uusi olekaan sellaista, etteikö sitä olisi käytetty valmennuksessa meilläkin", hän sanoo hymynkare silmäkulmissa.

Tehtäväjako on Tuijan näkökulmasta löytynyt luontevaksi.

Tuijalla on ammattivalmentajan lisenssi, ja hän vastaa valmennusohjelmista. Kari vastaa rehuntuotannosta ja pitää harjoitusreittien pinnat kunnossa.

Jonnan alaa on hevosten terveydentilan seuranta ja siitä huolehtiminen ja Joni-Petterin kilpailuttaminen. Hän ohjastaa tilanteen salliessa lainakuskina myös muiden hevosia.

Valmennusajossa ovat mukana kaikki.

"Kun kaikilla on omat vastuunsa, niin asioista on helppo sopia. Nykyisin meidän on jopa joskus mahdollista vähän irrottautua tästä, kun on hyvät vastuunkantajat."

Ainakin toistaiseksi myös heinät on tehty itse, sillä niin Tuijan kuin Karin kotipaikoissa on sopivalla etäisyydellä peltoa.

Valmennettavia on 31, joista yli puolet on uransa alussa olevia kolme- ja nelivuotiaita. Lisäksi kaksivuotiaita vauhtiharjoittelussa on kuusi.

Omien nuortensa ansioksi Tuija Irri lukeekin sen, että valmennukseen on saatu lahjakkaita nuoria hevosia.

Viime kausi oli Ravitalli Irrin paras. Valmennettavat juoksivat lähes 133 000 euron kokonaispalkintosumman.

Vielä parempaa on lupa odottaa.

"Kolmoset ovat kautta aikain parhaat, mitä meillä on ollut. Ja kyllä näistä nelivuotiaistakin muutamaan kohdistamme odotuksia, joihin ne eivät vielä viime vuonna olleet valmiita."

Näyttöä saatiin heti haastattelua seuraavana päivänä, kun neljävuotias Better Boss nappasi kautensa kolmannessa lähdössä toisen tolpan. Irrien kahden hevosen visiitin Vermoon täydensi viime vuoden montéhevoseksi valitun Licence Holderin ykkönen.

Juuri Jennin tulo mukaan tallin toimintaan avasi sen, että valmennettavista muutamilla on ajettu myös montéta, Tuija Irri kertoo.

"Hänellä on siitä pitkä kokemus ja hyvä tatsi hevosiin. Sen ansiosta nähdään, mille hevosistamme laji sopii."

Kahden tallin malli toimii

Irrien valmennustoiminnasta osa on Teivon radalla Ylöjärvellä. Matkaa ratatallille on reilu 30 kilometriä, ajoajassa kätevä alle puoli tuntia.

Teivossa opetetaan varsat. Siellä on kuusi kaksivuotiasta, Tuija Irri kertoo.

"Niitä on turvallisinta opettaa radalla. Vanhemmat hevoset taas ovat täällä maalla rennompia."

Hevonen on hyvin tarkka eläin. Se on Tuijan sanojen mukaan jopa "tapojensa orja". Rutiinien toistuminen samanlaisina on siksi ensiarvoisen tärkeää.

"Toki hyvän kilpahevosen ominaisuuksiin kuuluu myös stressinsietokyky. Mutta silti näkyvissä on myös muun muassa se, että hevosten mahahaavat ovat yleistyneet."

Stressitekijät pitää pystyä eliminoimaan. Kahden tallin järjestely tuntuukin olevan mieleen myös monille Irrien pitkäaikaisille hevosenomistajille.

"Omistajat ovat nykyisin entistä tietoisempia ja seuraavat kiinnostuneina hyvinvointiin liittyviä asioita."

Sastamalassa vahvuutena on vaihteleva maasto. Kesällä reittejä on 11,5 kilometriä, ja talvella riittää aurattuja metsäautoteitä.

Tänä talvena on riittänyt mukavasti hankea kahluuttaa hevosia. Etenkin suomenhevoset pitävät siitä, valmentaja sanoo.

"Nyt kun vielä saamme keväällä viimeisteltyä toisen suoran mäkivetojen ajamiseen, tilanne paranee entisestään", Tuija Irri toteaa tyytyväisenä.

"Täällä saa tehdä työtä rauhassa, niin me kuin hevoset. Toipilashevosellekin ympäristö on aika ihanteellinen."