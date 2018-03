Varsojen tunnistussotkusta lisää eroja - nyt vaihtoon Etelä-Suomen hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja ja johtokunta

Etelä-Suomen hevosjalostusliitossa käy nyt iso luuta. Varsojen tunnistussotkun keskiössä ollut, hevosmäärältään maan suurin liitto vaihtaa toiminnanjohtajaa ja myös johtokuntaa.

Liiton puheenjohtaja Antti Karhila kertoo, että toiminnanjohtaja Hannu Rantala ei jatka tehtävässään. Tähän päädyttiin hänen kanssaan yhteisymmärryksessä.

Johtokunta on Karhilan mukaan yksimielisesti sitä mieltä, että liiton on toiminnassaan noudatettava Suomen Hippoksen ja muita liiton toimintaa koskevia sääntöjä.

"Säännöt ovat säännöt. Olimme kaikki samaa mieltä, että olemme johtokuntana esimiesasemassa ja ohjaamme työntekijää. Jos tällaista sitten pääsee tapahtumaan, koimme, että olemme epäonnistuneet omassa luottamustehtävässämme."

Johtokunta kokoontui maanantaina. Kaikki yhdeksän jäsentä pyytävät vuosikokoukselta eroa luottamuksen palauttamiseksi toimintaan.

"Olemme jäsenseurojen valitsemia. Ne saavat sitten arvioida, onko tästä porukasta vielä jatkamaan."

Sotkuun liittyen ovat jo aiemmin eronneet Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo ja hevosalan selvitysmies Antero Tupamäki.

Hippos asetti Hannu Rantalan toimintakieltoon tunnistusten suhteen kaksi viikkoa sitten. Tällöin keskusjärjestö kertoi ensi kertaa julkisuuteen varsojen tunnistuksista, joissa tunnistus tapahtui kotimaan kamaran sijaan ulkomailla - Virossa, Ruotsissa tai Tanskassa. Muutoin tunnistukset on tehty täysin sääntöjen mukaan ja Rantalalla on ollut toimintaan valtuudet.

Varsojen tunnistaminen ja hevosten rekisteröinti sekä niihin liittyvä neuvonta vievät hevosjalostusliiton toiminnanjohtajan työstä selkeästi suurimman osan. Etelä-Suomen liitossa siihen menee arviolta 75 prosenttia työajasta.

Antti Karhila vahvistaa, että juuri Rantala on suorittanut suurimman osan ulkomailla tapahtuneista suomalaisomisteisten ravurivarsojen tunnistuksista. Liiton kirjanpidossa tunnistuskäynnit eivät näy.

Miten raviurheilun sitten pitäisi päästä eteenpäin paljon sisäistä kuohuntaa aiheuttavasta tilanteesta?

Suomenhevoskasvattajana tunnettu jämsäläinen Antti Karhila sanoo, että juuri nyt oma olo on raskas. Hän haluaa silti uskoa tilanteen selviämiseen.

"Meiltä katsoen Hippoksessa tehty selvitystyö on ollut asiallista. Jalostusjohtaja Minna Mäenpäälle voi nostaa siitä hattua."

Kunnes uusi toiminnanjohtaja saadaan palkattua, liiton toimistossa työskentelee AMK-agrologiksi opiskeleva Merja Hietanen. Hän on ollut liitossa opintoihin liittyvässä harjoittelussa mutta hänen pitää hankkia tunnistusoikeudet osallistumalla koulutukseen.

Vuosikokous kokoontuu valitsemaan uutta johtokuntaa 26. huhtikuuta.

Varsojen tunnistussotkussa on Etelä-Suomen lisäksi myös kaksi muuta haaraa, joita Hippos selvittää. Ranskassa on tehty etätunnistuksia, joissa tunnistava henkilö ei siis ole käynyt paikalla lainkaan. Näitä tehneeltä henkilöltä on viety tunnistamisoikeudet.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitosta on käyty tunnistamassa pari varsaa Ruotsissa, minkä seurauksena liiton toiminnanjohtaja Pertti Immonen joutui eroamaan.

Hippoksen tiedossa oli viime viikon lopulla 79 ravuria tai ravurivarsaa, jotka on tunnistettu ulkomailla.

