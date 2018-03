Parhaan suomenhevostamman omistaja tähyää jo kesään - ”sitten katsotaan, miten tomu lentää”

Ykköspalkittujen suomenhevostammojen kärki oli viime vuonna kova. Käyttöpisteet ratkaisivat vuoden parhaaksi tammaksi Turon Lindan.

”Ajattelin puhelimessa ensin, että joku tekee varmaan pilaa. Mutta olihan se sitten pakko uskoa”, kertoo parhaan kantakirjatamman omistaja evijärveläinen Olavi Hautaketo.

Hän kertoo, että ensin tuli ostoon tyttärelle harrastehevonen. Sitten hän lähti itsekin etsimään nuorta suomenhevosta. Harri Niskalan kasvattama 3-vuotias oli ensimmäinen noin kymmenestä arvioinnissa olleesta, jota hän kokeili ajaa.

Mukavasti kilpauransa aloittanut Turon Linda on nyt toipumislomalla lannehalvauksesta. Ajatukset kohdistuvat silti jo tulevaan: ”Ootellaan kesää ja katsotaan, miten tomu lentää.”

Lämminveritammojen parhaat näyttelypisteet keräsi Timo Haapajärven omistama Dees Maggiesbest.

Laukaalaistammalla on hallussaan 4-vuotiaiden tammojen täyden matkan Suomen ennätys. Ura jatkuu ainakin tulevan kauden.

”Yritetään kilpailla. Mutta tammojen sarjamäärittelyt ovat erittäin huonot. Ei ole päästy starttaamaan säännöllisesti”, Haapajärvi moitti.

Useita menestyshevosia kasvattaneella Haapajärvellä on neljä siitostammaa, joista kolme on kantavina. Dees Maggiesbest on kuitenkin 2-vuotiaana Yhdysvalloista ostettu.

”En tiedä hienoista hetkistä, mutta rahaa on mennyt paljon. Toisaalta kun rahalla on selvinnyt, niin hyvinhän se on silti mennyt”, kasvattaja naurahti juontaja Lauri Hyvösen kysymykseen parhaista muistoista.

”On tämä niin jännä laji, että ei tästä pidä hevin luopua”, hän jatkoi viitaten tuttavaan, joka liikkuu jo keppien varassa mutta kasvattaa silti hevosia.

Suomenhevostammoista toisena samoin kokonaispistein Turon Lindan kanssa palkittiin kankaanpääläisen Arja Rytkösen kasvattama ja Arja ja Jorma Rytkösen Piknie Tallin omistama Volsuritar.

Kolmanneksi parhaana kantakirjattu suomenhevostamma oli viime vuonna Kuningatarkilvassakin nähty Taruntuuli. Sen omistaa Journey Stable Hollolasta ja Kalevi ja Anna-Liisa Salmela ovat sen kasvattaneet.

Toinen lämminveritammoista oli 51,5 pisteellä kantakirjattu Wim’s Wild Rose, jonka omistavat Susanne ja Sara Vähälä Kaustiselta. Se kasvattajat ovat Petri ja Seppo Airaksinen.

Kolmas oli Olivia Pepper, jonka kasvattaja ja omistaja on Pertti Vessari Mäntästä.

Rovaniemellä palkittiin myös isäoripörssin parhaat. Lämminverioreista parhaat jälkeläiset oli Le Cannibalella, joka on kautta aikain parhaiten Ranskassa menestyneitä suomalaisravureita. Sen omistaa Ecurie Bon Apetit ja on kasvattanut Me Palvelut Oy.

Suomenhevosien periyttäjäkunkku oli Päivi Lammin kasvattama ja omistama ratsusuunnan ori Herkko Hurmaus. ”Minulla oli ruunikko tammavarsa tilauksessa, mutta sain tämän rautiaan orin. Piti tulla puskaratsu”, Lammi kertaa Herkon Hurmauksen tarinaa.

Puskaratsusta tuli myös menestynyt kouluratsu. Nyt 15-vuotiaalla orilla on toistaiseksi vasta yhteensä 15 jälkeläistä.

Jalostusseminaarissa muistettiin myös Suomen Hippoksen entistä, pitkäaikaista jalostusjohtajaa Terttu Peltosta, joka täytti vuoden alussa 70 vuotta.