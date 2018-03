”Jo pikkupoikana olin aina menossa talliin äidin puolen mummolassa. Isälläkin oli työhevonen vielä 60-luvun alussa. Ja isänisä oli tunnettu hevosmies ja -kauppias Kalle Saloniemi, eli Korven Kalle”, Hannu Salo­niemi, 65, muistelee.

Hän on omistanut ravihevosia itse ja erilaisissa porukoissa 1980-luvulta asti. Varsoja ja kilpahevosia on myös ostettu huutokaupoista Yhdysvalloista ja Ruotsista. Hän on valmentanut hevosia ja ajanut kilpaakin toista sataa starttia.

”Ravikortin ajoin ravikuningas Eri-Teräksellä vuonna 1981. Se oli naapurin hevonen ja sain sen lainaan korttikurssin ajokokeeseen. Se oli jo 17-vuotias, eikä sille meinannut saada yli-ikäisenä kilpailuvakuutusta, mutta valvojana ollut Kyösti Keskinen järjesti asian”, hän naureskelee.

Saloniemi perusti veljensä kanssa teollisuusautomaation ja sähköistyksen ratkaisuja tekevän Polar-Automaation vuonna 1985.

”Hevosharrastus tuli tarpeeseen, sillä työlle oli pakko saada vastapainoa. Kotiin päästyä kun meni tallitöihin ja treenaamaan hevosia, sai muuta ajateltavaa ja ruumiinkuntokin pysyi hyvänä.”

Omat ja kimppahevoset ovat pärjänneet mukavasti. Parhaat muistot ovat Saloniemen rouvan Merjan nimiin syntyneestä ori Fittipaldista (1.12,5a ja 65 000 euroa).

Silmiin syttyy se omastaan ylpeän hevosmiehen katse, kun kotikasvatin historiaa kerrataan perinpohjin.

”Fittipaldi oli jo varsana aivan kauhea liikkumaan itse. Sen kanssa käytiin kilpailemassa Solvallaa myöten. Vuonna 2010 se voitti Bodenissa vajaan kuukauden sisään kolmesti peräkkäin.”

Nykyään suurin kiinnostuksen kohde on hevosten kasvatus.

”Fittipaldin uran lopulla huomasin, että perhana, minä en enää jännitä sen startteja. Suurin polte kilpailemiseen ja valmentamiseen oli mennyt.”

Valtakuntien raja on Tornionjokilaaksossa ollut aina lähinnä veteen piirretty viiva.

Saloniemenkin hevoset ovat kilpailleet paljon myös Ruotsin puolella. Hänelle on selvää, että omat kasvatit syntyvät Ruotsin rekisteriin.

”Ruotsissa pönkitetään kasvattajaa. Siellä nuorille hevosille, myös tammoille, on paljon hyväpalkintoisia lähtöjä. Samalla sarjamäärityksellä on tarjolla lähtöjä läpi vuoden, eli myöhäisemmälläkin varsalla ehtii. Myös taso on leveämpi. Näiden tekijöiden ansiosta moni varsa voi ansaita hyvin, kun Suomessa yleensä muutama varsa harjaa kaikki ikäluokkalähdöt.”

Mikä on Saloniemen tavoite kasvattajana?

”Omien kasvattien kilpailemista on kiva seurata. Toivottavasti pääsee myös nauttimaan menestyksestä.”

Oma siitosori ja valikoidut tammat

Hannu Saloniemen siitostammojen valinnoissa ykköskriteeri on, että ne sopivat hänen omalle cantabhallilaiselle orilleen Beer Summitille (1.09,7a ja 400 000 euroa). Se astuu tänä vuonna Suomessa Kallelassa.

”Sovittiin, että jokainen neljästä omistajasta yrittää hommata sille tammoja. Minä käsitin sen niin, että ostin tammoja itselleni”, Saloniemi myhäilee.

Ennestään hänellä oli jo 1.10,7-aikainen Callela Colibri. Sen seuraksi on löytynyt kahdeksan muutakin tasokasta tammaa.

”Ostin yhden tamman jenkeistä huutokaupasta ja loput Ruotsista. Siellä on laaja taso ja tammojen valitseminen on helpompaa. Ruotsalaisten kanssa on kiva tehdä kauppaa, hevosen viat kerrotaan avoimesti, vaikka se olisi myynnissä nettihuutokaupassa tai Hästnetissä.”

Tamman valinnassa Saloniemi painottaa suvun lisäksi etenkin emälinjan tuotosta ja tamman hyviä liikkeitä. Lisäksi kilpailunäyttöjä tutkitaan tarkkaan videoilta.

”Haen linjajalostusta hyviin tammoihin siinä määrin kuin se on järkevää. Emästä se varsa syntyy. Mutta jalostuksessa on aina sattumallakin iso osuus”, Saloniemi kertoo.

Osa Saloniemen tallin varsoista syntyy Suomessa ja osa Ruotsissa, mutta kaikki merkitään Ruotsin rekisteriin. Suomessa syntyneet kuljetetaan Ruotsiin tunnistettavaksi ja rekisteröitäväksi.