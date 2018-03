Varsan virheellisestä tunnistamisesta tulee kasvattajalle sakko – täysi kilpailuoikeus säilyy

Suomen Hippos sekä maa- ja metsätalousministeriö pääsivät tiistaina yhteisymmärrykseen siitä, kuinka varsojen virheellisen tunnistuksen sanktiointi järjestetään.

Hippos hyväksyy viime vuosina väärällä tavalla tunnistetut hevoset Suomessa syntyneiksi, kunhan hevosista on tehty asianmukaiset ilmoitukset Hippokseen huhtikuun loppuun mennessä. Niille pari viikkoa sitten langetettu osittainen kilpailukielto päättyi tiistaihin.

Jos vielä huhtikuun jälkeen tulee esille ulkomailla tunnistettuja varsoja, niistä voi seurata kilpailuoikeuden menetys, Hippos toteaa tiedotteessa.

Kaikki kasvattajat, joiden varsat on tunnistettu ulkomailla sen sijaan, että ne olisi tuotu sääntöjen mukaan Suomen maaperälle rekisteröitäviksi, saavat kuitenkin 2 000 euron sakon hevosta kohti.

"Kasvattajilla on velvollisuus tuntea ravikilpailusäännöt ja hevosen rekisteröimiseen liittyvät käytäntö. Kysymys on heidän osaltaan vähintään törkeästä huolimattomuudesta", Hippoksen hallitus perustelee.

Väärässä maassa – Virossa ja Tanskassa – tunnistettuja hevosia on Hippoksen tietojen mukaan 70. Niistä osa on jo kilpaillut ja osasta on myös maksettu kasvattajapalkkioita. Palkintoja ja kasvattajapalkkioita ja -tukia ei ryhdytä perimään takaisin.

Tähän päädyttiin, koska Hippoksen hallituksen mukaan on tärkeä kohdistaa seuraamukset niihin, jotka ovat virheistä vastuussa. Osa väärässä maassa tunnistetuista hevosista on jo vaihtanut omistajaa, eikä olisi hallituksen mukaan kohtuullista, että he joutuvat syyttöminä kärsimään aiemmin tehdyistä virheistä.

Kokonaan oma lukunsa ovat Ranskassa sirutetut ja ilman suomalaista tunnistajaa rekisteröidyt yhdeksän varsaa. Niiltä vaaditaan uusi tunnistaminen Suomen maaperällä 27. huhtikuuta mennessä.

Ranskan hevosten osalta Hippoksen jalostusvaliokunta jatkaa asian käsittelyä. Myös Elintarviketurvallisuusvirasto harkitsee toimenpiteitä, koska niiden osalta on rikottu hevosen tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä. Tunnistaja ei ole edes nähnyt emätammaa ja varsaa yhdessä.

Hippoksen puheenjohtaja Kari Eriksson pitää tärkeänä, että kaikki mahdolliset tunnistukseen liittyvät väärinkäytökset ilmoitetaan nyt keskusliitolle.

"Hevosen tunnistamisjärjestelmän luotettavuus on merkityksellistä koko julkisen rekisteröintijärjestelmän kannalta. Kasvattajille tarjotaan mahdollisuus tunnustaa rikkeensä ja säilyttää hevosen kilpailuoikeus. Suomen Hippokselle mahdolliset uudet ilmoitukset antavat keinon puuttua väärinkäytöksiin ja estää tulevat ikävät tilanteet", hän toteaa tiedotteessa.

Selvitystyö jatkuu myös väärinkäytöksiä tehneissä hevosjalostusliitoissa. Niissä teetetään kevään aikana erilliset talouteen ja hallintoon kohdistuvat tarkastukset.

Varsojen tunnistussotku on ulottunut yhteensä neljään hevosjalostusliittoon.

Etelä-Suomen hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja on väärinkäytösten vuoksi lopettanut työnsä ja samalla myös liiton johtokunta jätti eroilmoituksen. Hämeen liiton aputunnistaja menetti täysin tunnistusoikeutensa. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ja Nylandin liittojen toimihenkilöt ovat saaneet vakavat varoitukset.