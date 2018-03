Evira tekee rikosilmoituksen Ranskassa etätunnistetuista varsoista

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio vahvistaa MT:lle, että Elintarviketurvallisuusvirasto tekee rikosilmoituksen Ranskassa etänä tunnistettujen varsojen osalta.

"On syytä epäillä, että näiden varsojen osalta on rikottu EU:n lainsäädäntöä", hän sanoo.

Yhdeksän lämminverivarsaa on viime vuosina tunnistettu Ranskassa pelkkien paperien perusteella – siis ilman, että suomalainen tunnistaja on edes käynyt paikan päällä. EU-lainsäädännön mukaisesti varsaa rekisteröitäessä ensimmäisen kerran, varsa on katsottava yhdessä emänsä kanssa. Molemmilta otetaan DNA-näytteet ja varsa sirutetaan.

Lainsäädännön mukaan varsaa on myös kuljetettava kotitallin ulkopuolella yhdessä emänsä kanssa, kunnes se on saanut oman hevospassin.

Husu-Kallio katsoo Suomen Hippoksen toimineen tunnistusrikkomusten selvittämiseksi tavalla, jota MMM ja Evira siltä odottivatkin hevosten rekisteröintiä hoitavana organisaationa.

"Oli parempi, että hevosala ja Hippos selvittivät ongelmat itse."

Siitä, onko nyt tehdyillä päätöksillä myös vaikutuksia valtiontukiin ja kasvattajapalkkioihin, ei ole vielä täyttä varmuutta.

Jatkamme sen selvittämistä, Husu-Kallio sanoo.

Ranskassa laittomalla tavalla tunnistetuille varsoille annettiin jatkoaika 27. huhtikuuta asti, minkä aikana ne on emänsä kanssa tuotava Suomeen, jotta tunnistaminen hoidetaan kokonaan alusta asti uudelleen.

Ranskan tunnistukset tehnyt henkilö on menettänyt hevosten rekisteröintiin liittyvän toimilupansa pysyvästi.

Hippos kertoi keskiviikkona seuraamuksista muillekin varsan väärässä maassa tunnistaneille. Kasvattaja saa 2 000 euron sakon jokaisesta virheellisesti tunnistetusta varsasta, mutta hevosella säilyy täysi Suomessa syntyneen kilpailuoikeus. Tämä koskee 70:tä Tanskassa ja Virossa tunnistettua hevosta vuoden 2010 jälkeen.