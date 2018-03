Toto76-vihje: Titaanien taistot kierroksen sokeripaloina

Pelimanni-ajo on Kaustisen kevään perinteikäs suurkilpailu. Vaikka katselmuksen viimevuotinen voittaja Polara kaatoi tuoreimmassa startissaan itsensä Costellon, sille on tarjolla vain haastajan rooli.

Costello on Polaralle kärsimästään tappiosta huolimatta suosikki ja vihjerivin varma. Voimaruuna veti Vermossa liian verkkaisella tahdilla, ja Polara pääsi käyttämään ykkösasettaan viuhuvaa loppuvetoa. Tällä kertaa Risto Tupamäki tuskin päästää poikansa Antin ajokkia yhtä helpolla, vaan Polaran kiriruuti kastellaan kiivaalla matkavauhdilla.

Päätöskohteessa kohtaavat pronssi- ja kultadivisioonalaiset. Luvassa on armoton kamppailu, kun yhteen iskevät takamatkan kiritykki Workout Wonder ja maamme suurimpiin tulevaisuuden toivoihin lukeutuva ikäluokkatähti Next Direction. Paalulta koettaa pakoon kauden avauksessaan keulasta näyttävästi omille teilleen karauttanut Sue's Photo.

Workout Wonderin alkukausi on ollut ohdakkeinen. Maamme ykköslämminverisen tittelistä kisaava ori juuttui ensin energisenä pussiin. Workout Wonder loukkasi tilaa etsiessään jalkaansa, ja seuraavaa starttia saatiin odottaa pari kuukautta. Se kisa puolestaan vesittyi, kun ”Amerikan ihme” sotkeentui päätöspuolikkaan alussa kesken hurjan nousunsa laukalle.

Next Directionin sesongin avauskisa oli lupauksia herättävä. Pitkä matka on väsymättömälle Derby-kakkoselle mannaa.

Vihjerivin toinen tukipilari on avauskohteen huippuvireinen Veeran Poika. Lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle paras mahdollinen, ja 2600 metriä passaa tunnollisesti töitä paiskivan oriin pirtaan.

Toto76-vihje

Lähtö 1: 9 Veeran Poika (1,8)

Lähtö 2: 7,5,1,4,9,12,3 (11,8)

Lähtö 3: 8,9 (3,6)

Lähtö 4: 10,3,4,13,1,5 (8,7)

Lähtö 5: 1,5,8,10,2 (4,3)

Lähtö 6: 7 Costello (8,11)

Lähtö 7: 15,14,7 (12,10)

1260 riviä x 0,05 euroa = 63 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 2: Helmikuussa komean kolmen voiton suoran takonut Blady Bols Blue ei ollut viimeksi yhtä vetreä.

Viikon varma

Toto76, lähtö 6: Costello koki Vermossa tappion Polaralle, mutta Risto Tupamäki tuskin jättää ratkaisua tällä kertaa kirin varaan.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 5: Paikka on paha, mutta Zigge Silvion radoille paluu oli sen verran väkevä, että ruuna pystyy silti menestymään.