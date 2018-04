Torniolainen ravivalmentaja kotiutui Bodeniin – "Osan mielestä suomalaiset vievät liikaa palkintorahoja"

Torniosta lähtöisin oleva Jaakko Alamäki, 39, on tyytyväinen arkeensa Pohjois-Ruotsin suurimman raviradan Bodenin kevättalven auringossa kylpevällä tallialueella.

Ammattivalmentajan tallissa on 14 hevosta. Hevosenomistajat ovat sekä Ruotsista että Suomesta.

”Nyt alkaa näyttää hyvälle, sillä tänä vuonna hevoset ovat menneet kuten pitää. Aloitin ratatallilla yrittäjänä vuonna 2012, ja sen jälkeen on mennyt yllättävän pitkään, että kokonaisuus on siinä mallissa kuin haluan.”

Tänä vuonna tallin hevoset ovat juosseet kilpaa 17 kertaa, saavuttaneet kaksi voittoa, kaksi kakkosta ja kolme kolmosta ja keränneet rahaa 113 000 kruunua.

”Aiempina vuosina suomalaisia hevosia on tarjottu tänne treeniin jopa ihmeen vähän. Nyt niitä on tullut muutama. Parhaiten on pärjännyt marraskuussa tullut nelivuotias tamma Lasting Spell, joka on juossut viiteen starttiin kolme voittoa ja 90 000 kruunua rahaa.”

Bodenissa ajetaan kilpaa ympäri vuoden. Kilpailupäiviä on vuosittain noin 30.

Palkintotaso on Suomeen verrattuna varsin hyvä, joten Suomesta tullaan ahkerasti kilpailemaan radalle. 25 000 kruunua pienempiä ykköspalkintoja ei ole kuin pistelähdöissä ja vähän ajaville rajatuissa breddloppeissa.

Jokainen osallistuja pal­kitaan vähintään 500 kruunulla.

”Täkäläisten suhtautuminen vaihtelee. Osan mielestä suomalaiset vievät liikaa palkintorahoja, mutta moni lähtö jäisi ajamatta ilman suomalaishevosia.”

Alamäki pyörittää tallia yhdessä kihlattunsa Ann Wennbergin kanssa, joka myös työskentelee puolipäiväisesti radan ravikoulussa. Pariskunnalla on kuusivuotias Alva-tytär.

”Ann on mahdottoman kova tekemään töitä. Lisäksi meillä on harjoittelija parina päivänä viikossa ja muutamia hevosenomistajia käy auttelemassa.”

Jaakko Alamäki tuli Torniosta 130 kilometriä länteen sijaitsevalle Bodenin radalle jo vuonna 2002.

Hän työskenteli Kari Vaaraniemen tallissa vuodet 2002–2010, kunnes oli aika perustaa oma yritys. Ennen ratatallia hän valmensi pari vuotta vuokratiloissa maatilalla Luulajan ja Bodenin puolivälissä.

”Siellä aikaa meni enemmän kiinteistön ylläpitoon kuin itse valmentamiseen. Täällä olemme radan vuokralaisina ja saamme keskittyä hevosiin.”

Bodenin kavioura on kuuluisa siitä, että se on aina hyvässä kunnossa. Sen, hiittisuoran ja tallialueen kunnossapidosta vastaa Mats Englund.

”Ruotsin paras ratamestari”, Alamäki ja Wennberg kiittävät.

Ratahiittiä tallin hevosilla ajetaan hyvin harvoin. Viereinen hiittisuora on ahkerassa käytössä. Lähistöllä on myös sopivia ajolenkkejä ja pari mäkeä, joiden kunnossapidosta vastaa kunta.

”Kovaa treenaaminen ei ole taitolaji”

Jaakko Alamäki on valmentanut hevosia työkseen 15 vuoden ajan.

Hän painottaa monen muun tavoin, että jokaiseen paikkaan on luotava sinne sopiva valmennussysteemi.

”Paljon on myös juteltu muiden valmentajien kanssa valmentamisesta. Kovaa treenaaminen ei ole taitolaji, sen kyllä osaa jokainen. Mutta rajojen hakeminen on. Hevosta pitää pystyä valmentamaan riittävästi, mutta ennen kaikkea pitämään se terveenä.”

Tallin hevosilla ajetaan kovia treenejä, eli käytännössä vetoja, kahdesti viikossa. Päivät ovat yleensä maanantai ja perjantai.

”Jarrukärryistä kahdeksan kappaletta 800 metrin vetoa, vastus säädetään hevosen mukaan. Vauhdit ovat 1.40:n luokkaa.”

Välipäivinä hevosilla ajetaan tilanteen mukaan hölkkää, ratsastetaan tai pyöritetään liinassa ringissä.

Seinän takana on Evidensian hevosklinikka, josta saa tarvittaessa apua kiiretapauksiin.

Varsinaisia ongelmia ratkovat kuitenkin suomalaiset eläinlääkärit Antti Kinnunen ja Jarno Kauhanen, jotka käyvät tallilla viiden viikon välein.

”Molemmat ovat pärjänneet itsekin valmennettavillaan. Tuntuu, että heidän kanssaan puhutaan samaa kieltä hevosten suhteen. Olen tosi tyytyväinen yhteistyöhön.”

Heinät tulevat pyöröpaaleissa paikallisilta viljelijöiltä. Rehupuolella Alamäki luottaa RS Mustangiin.