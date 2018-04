Toto76-vihje: Arvoituksellinen Seinäjoki Race sinetöi jackpot-kierroksen

Vihjesysteemi nojaa kolmeen tukipilariin. Polara laukkasi sekä Kaustisella että Porissa hervottomasti lähtöön, mutta normaalisti ruuna kiihdyttää auton takaa ravilla. Seinäjoella Polaralla on paikka johtaa alusta loppuun.

Vaellus oli Vitterin viisi vuotta sitten voittamassa Derbyssä toinen. Sen jälkeen Vaelluksen ura on edennyt katkonaisesti, mutta tämän kauden avauksen valossa ori on tulossa ryminällä takaisin.

Kolmas ankkuri Callela Ladyboss on ollut kahteen tuoreimpaan kisaansa erinomainen. Tammalla voi koettaa keulasta, mutta selkäreissullakin lohkeaa viuhuva loppuveto.

Kierroksen päättää kutkuttava Seinäjoki Race. Jaossa on ennätyksellinen 70 000 euron ensipalkinto. Suosikiksi nousee Ranskan rajuja koitoksia kolunnut konkari Call Me Keeper. Ruotsalaistähtien Daniel Redén ja Örjan Kihlström vauhdittama ori on kisannut Pohjoismaissa viimeksi vuonna 2016. Sen vuoksi Call Me Keeperiä on hankala suhteuttaa tämänkertaiseen vastukseen.

Suurin suomalaistoivo on kiritykki Workout Wonder, joka on saanut ominaisuuksiinsa peilattuna ihanteellisen lähtöpaikan.

Lähdön jokerikortteja ovat nuori ruotsalainen J.H.Mannerheim ja kotimaan T.Rex, joka tekee lauantaina debyyttinsä kansainvälisellä suurkisatasolla.

Kauden avauksen T.Rex hoiteli vakuuttavasti nimiinsä.

”Positiivisin miettein tullaan starttiin. Hevosella on kaikki kohdallaan, mutta kun kyseessä on vasta kauden toinen kisa, herkkyys ei mahda olla huipussaan”, mietti valmentaja Tapio Mäki-Tulokas.

Myös Mäki-Tulokas tarjoaa suosikin paineet Call Me Keeperille.

”Sillä on kokemusta näistä ympyröistä. Sen jälkeen on tasaista. Meilläkin on mahdollisuudet. En vaihtaisi ainakaan kenenkään suomalaisen kanssa hevosta.”

Toto76-vihje

Lähtö 1: 7,2,6,5,1 (3,8)

Lähtö 2: 2,5,1,10,4 (11,8)

Lähtö 3: 5 Polara (7,3)

Lähtö 4: 8 Vaellus (13,1)

Lähtö 5: 4,3,2,16,15,5,7,12 (10,9)

Lähtö 6: 5 Callela Ladyboss (9,4)

Lähtö 7: 5,9,2,7,1,10,4,3 (6,8)

1600 riviä x 0,05 euroa = 80 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 4: Jetsu on huippuiskussa, mutta sisärata saattaa olla laukkaherkälle oriille turmiollinen.

Viikon varma

Toto76, lähtö 3: Polara on pompannut kevään kisoissa pari kertaa lähtölaukalle, mutta harha-askeliin on löytynyt pätevät syyt.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 7: J.H.Mannerheim jäi viime syksyn Ruotsin Derbyssä ja tämän kauden avauksessaan pussiin.