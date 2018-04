Mari Kolkkisen tilalla hevosia kuntoutetaan luonnon rauhassa: "Käytän ihan tämmöisiä perinteisiä menetelmiä"

"Tarhat olen pitänyt tarkoituksella isoina ja kesällä on laiduntilaa. Varsinkin ratatalleilta tulleista hevosista huomaa, että ne rentoutuvat täällä aika pian."

Mari Kolkkinen on pitänyt tallia vanhempiensa tilalla vuodesta 2010 lähtien. Hevosten parissa hän on työskennellyt koko ikänsä. Ensimmäinen kuntoutettava hevonen hänelle tuli vuonna 2007.

"Eläinlääkäri Jukka Houttu soitti Teivon klinikalta, että operoidulle hevoselle tarvittaisiin kuntoutuspaikka. Siitä se sitten lähti."

Tallissa on kymmenkunta hevosta. Kuntoutettavia alkaa olla jo enemmän kuin valmennettavia.

Osa hevosista tulee talliin edelleen Teivon hevosklinikan kautta, mutta palvelua kysytään myös suoraan. Kuntoutettavat ovat tähän asti olleet ravihevosia. Ratsujakin hän on valmis ottamaan talliinsa.

"Työntekijäni Kaisa Ojanen on kouluratsastaja, joten myös ratsut onnistuvat kyllä."

Kolkkinen painottaa, että hevosten kuntouttaminen on tiimityötä.

"Katsotaan aina kunkin hevosen tarpeiden mukaan, että mitä sen kanssa tehdään. Kiropraktikko Linda Tellford ja hieroja Hanna Mäki käyvät tässä tallillani tarpeen mukaan. Minusta on iso etu myös hevosille, ettei niitä tarvitse kuljettaa muualle, vaan he tulevat tänne tallille."

Kun uusi hevonen tulee talliin, se käydään tarkasti läpi Kolkkisen ja tarvittaessa eläinlääkärin, hierojan tai kiropraktikon toimesta. Vasta sitten hevosta voidaan alkaa rakentaa ajamalla. Kolkkinen korostaa, että jokaisen hevosen kohdalla toimitaan yksilöllisesti.

"Ajaminen aloitetaan aina ihan kävelyllä. Siinä samalla sitten kuulostelen, että miten hevonen itse haluaa mennä."

Kolkkinen kuntouttaa hevosia ajamisen lisäksi kylmäämällä ja laseroimalla.

"Laseria lukuun ottamatta minulla ei ole muita laitteita käytössä. Käytän ihan tämmöisiä perinteisiä menetelmiä."

Hevoset ovat tapauksesta riippuen Kolkkisen tallissa kuukaudesta vuoteen. Suuri osa toipuu takaisin kilparadoille, ja osa jää myös kilpailemaan häneltä käsin.

"Jos hevonen on todella hyvä, niin se palaa entiselle tasolleen, mutta kyllä niistä yleensä tahtoo pieni siivu jäädä puuttumaan entiseen verrattuna."

Kolkkinen on kiinnostunut "potilaistaan" myös sen jälkeen, kun ne ovat jättäneet hänen tallinsa.

"Ne ovat yleensä niin hyviä hevosia, että niitä on ilo seurata. Reima Kuislalta täällä on ollut muun muassa Your So Vain, joka on nyt palannut kilparadoille hänen omasta tallistaan käsin. Nyt Reimalta on täällä Vislakka ja Jason Ale."

Mari Kolkkisella on käytössään oma 1 400 metrin mittainen rata. Siihen kuuluu myös 600 metrin suora, joka nousee loivaan mäkeen. Kivituhkapintainen rata on ajokuntoinen ympäri vuoden.

"Otan aina talvea vasten siihen uuden pintakerroksen, niin se pysyy pehmeänä. Pidän rataa kunnossa piikkilanan avulla."

Tallin hevosia treenataan intervallityyppisesti. Vetoja ajetaan kahdesti viikossa.

"Jarrukärryillä ajetaan tuohon mäkeen tai ratsastetaan laukkavetoja."

Välipäivinä hevosilla ratsastetaan tai ajetaan hölkkää pari kertaa.

"Ratsastuksesta oli paljon apua esimerkiksi Roherynille, joka lähti hiljattain Timo Nurmoksen valmennuksen. Tämä on toimiva systeemi tänne, jokaiseen paikkaan pitää luoda oma systeeminsä. Olen ollut myös ratatallilla, ja siellä treenattiin hiittejä ajamalla."

Ruokinnassa Kolkkinen luottaa Suvi-säilöheinään, kauraan ja sinimailaseen. Täydennysrehut ovat Krafftilta.

"Lisäksi teen melassileikkeestä ja leseestä turvottamalla mössöä, johon lisään b-vitamiinia."

Sinimailanen valkuaislähteenä sopii hyvin etenkin kuntoutettaville hevosille.

"Jos hevonen on vaikka leikattu, se menettää herkästi painoaan toipilasaikana. Sinimailanen auttaa pitämään painoa ja hevonen ikään kuin elpyy sen avulla. Se on myös turvallisempaa toipilaille kauraan verrattuna."