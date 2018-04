TalkKari Kari ja Annamari Lehtosen luona Kurikassa

TalkKari Kari Lähdekorpi vieraili huhtikuun puolivälissä Kari ja Annamari Lehtosen ravitallilla Kurikan Mietaankylässä.

Ravihevosten valmennusta ja koulutusta harjoittavalla tallilla on parisenkymmentä valmennettavaa hevosta ja varsoja. Noin puolet hevosista on lämminverisiä ja puolet suomenhevosia. Viime vuosina suomenhevosten määrää on jopa lisätty, kertoo Kari Lehtonen.

Lehtosilla on jo pitkästi yli 30-vuotinen ura hevosten parissa. Kaustisen hevostalouskoulussa 1980-luvun alkupuolella tavannut pariskunta aloitti tallitoiminnan jo ennen koulu loppumista Vesannolla. Sieltä matka jatkui Mäntsälään.

Kurikassakin on ehditty toimia jo noin 20 vuotta. Nykyään myös Lehtosten poika Riku Lehtonen on mukana yrityksen toiminnassa.