Toto76-vihje: Iivo Niskasen hevonen mukana Vermon huippulähdössä

Ravien moniottelija Kari Lähdekorpi pitää Vermon lähtöä erittäin tasaisena. Mielenkiintoa lisää osaltaan sekin, että mies on vähintään osaomistajana peräti kolmessa Finlandia-ajon hevosessa. 1 Pastore Bob, 4 Victory Bonsai ja 8 Regent Zet ovat Karin toivelistalla Finlandian kunniataulukkoon.

”Erik Adielssonin ohjastama 3 Uza Josselyn on ehkä lähdön paras hevonen. Se teki hienon talvi-kauden Ranskassa ja paineli 10-vauhtia täyttä matkaa. Maililla juoksun kulku ratkaisee aina paljon, mutta tamma jaksaa kyllä tehdä omaakin juoksua. Älkää unohtako numeroa 10 Makethemark. Se on hieno hevonen ja tulee aina sitkeästi maaliin saakka”, kertoi Lähdekorpi.

Omista hevosistaan Lähdekorpi odottaa eniten numerolta 1 Pastore Bob.

”Paikka on mainio ja siitä on sauma saada optimaalinen juoksu. Hevonen lähtee todella lujaa ja uskoisin sen pystyvän pitämään keulat. Jos Iikka Nurmonen satsaa kiihdytykseen oikein tosissaan, saattaa molempien saumat mennä siihen. Oikein nappijuoksulla se voi olla yllättävän korkealla”.

Iivo Niskasen osaomistama Victory Bonsai on syttynyt uudestaan Marko Hakkaraisen valmennuksessa.

”Hevonen on ottanut kaksi helppoa voittoa ja viimeksi pitkällä matkalla se tuli ajamatta 14-vauhtia viimeiset 2000m. Sisäradalle pitäisi tällaisessa lähdössä päästä. Mielenkiintoista on nähdä kuinka se riittää huipputasolla. Iivo Niskanen on tulossa katsomaan kisaa Vermoon. Hänellä on vapaa viikon-loppu Kuopio Stakes-kilpailun aikoihin, joten seuraavaksi kilpaillaan siellä”, jatkoi Kari Lähdekorpi.

Toto76-vihje

Toto76-1: 4,7 (1,5)

Toto76-2: 6,9,4 (2,3)

Toto76-3: 10,15,6,16,14,2,7 (3,12)

Toto76-4: 6 Tähen Toivomus (8,4)

Toto76-5: 8,1,7,2,6,9 (12,10)

Toto76-6: 4 Virginia Grif (8,2)

Toto76-7: 3,7,10,1,2,5 (6,9)

1512 riviä x 0,05e = 75,60e

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon Varma

Toto76-4: Tähen Toivomus. Ilman takakenkiä kilpaileva huippuori haastoi viime kilpailussaan Costellon ja hävisi vain täpärästi. 2100m on Pauli Raivion suojatille paras matka.

Viikon Väistö

Toto76-5: One Break Broline. Takarivin uloimmalta paikalta voittoon vaadittaisiin hurjaa ylivauhtia ja kosolti hyvää onnea.

Viikon Idea

Toto76-6: Virginia Grif. 4-vuotias tamma vakuutti Seinäjoen voitollaan. Sai kiritilat vasta maalisuoralla, mutta kiri silti kev-yesti ohi Suomen parhaista tammoista.