Aamulehti: Pirkanmaalla ainakin neljältä tallilta löytyi hevosen pääntautia

Hevosen pääntautia on löytynyt ainakin neljältä hevostallilta Pirkanmaalla. Asiasta kertoo Aamulehti.

Tallit, joista tautia löytyi, sijaitsevat Tampereen länsi- ja eteläpuolella Ylöjärveltä Valkeakoskelle.

Tallinpitäjä Outi Aihkisalo sanoo Aamulehden haastattelussa, että tauti on ilmeisesti levinnyt hänen tallilleen jonkin siellä koulutettavan tai sinne muuttaneen hevosen mukana. Tallin hevosista tautiin on sairastunut Aamulehden mukaan kahdeksan. Kahdeksasta sairastuneesta seitsemän on islanninhevosia.

Tautitapaus rampauttaa yritystoiminnan pitkäksi aikaa. Sen takia tallille ei voi ottaa uusia koulutettavia, eikä päästää nykyisiä hevosia kotitalleilleen.

Pääntauti on hevosten bakteeritauti, joka tarttuu herkästi yksilöstä toiseen.

Koska pääntauti tarttuu herkästi toiseen hevoseen, leviämisen ehkäisemiseksi onkin tärkeää, että sairaat yksilöt eristetään terveistä. Hevosia ei siis saa päästää kosketusetäisyydelle toisistaan. Sairaille ja terveille hevosille on myös muun muassa oltava eri ruokintavälineet, jotta tauti ei leviäisi.

Eristys tarkoittaa lisäksi sitä, että yksikään vieras hevonen ei käy tallilla, eikä lähde sieltä pois. Tauti voi levitä myös ihmisten mukana, joten sairaiden hevosten käsittelyn jälkeen vaatteet täytyy vaihtaa.

Lisätietoa hevosen päätaudista löydät elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta.

