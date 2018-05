Toto76-vihje: Voittaako Top of the World Number One -ajon?

Tänä vuonna voitosta käytäneen kiivas kaksinkamppailu Top of the Worldin ja Next Directionin kesken. Matka ja lähtö­paikka painavat vaakakuppia ensin mainitun puoleen, ja Juuso Holttisen treenattava jää vihjerivin ankkuriksi.

Toinen varma on huippu­vireinen Boulder Lucky, vaikka ruunalla onkin Pronssidivisioonan osallistujista vähiten tienattua rahaa. Viimeksi ylisarja oli vielä roimempi. Boulder Lucky venyi urheasti toiseksi, eikä edelle jäänyt kuin keulassa mieleistään vauhtia vetänyt tuore Kultadivisioonan sankari Boys Going In.

Myös valmentaja Pasi ­Väisänen luottaa omaansa.

”Jos pelaisin, iskisin Boulder Luckyn varmaksi”, Väisänen lataa.

Boulder Luckyn tavaramerkki on viuhuva loppuveto, mutta tällä kertaa ruutia poltetaan myös alussa.

“Ruunalla on otettu kiihdytykset usein passaillen, mutta nyt koetetaan keulasta. Uskon Boulder Luckyn pääsevän johtoon, mutta muistakin asemista odotetaan menestystä.”

Boulder Lucky palasi huhti­kuussa tositoimiin pitkältä paussilta. Nyt edessä on kolmas startti tauon jälkeen.

”Vaikka ruuna oli huhtikuun kisoissa loistava, treenien perusteella vieläkin parempaa on tiedossa.”

Väisäsellä on Oulun kierrokselle myös toinen tuntuva voittosauma. Lahjakkaaksi tiedetty Zirkon Hoss vaelsi pitkään varjojen laaksossa, mutta Väisäsen väreissä on viisasten kivi löytynyt ja tulosta alkanut syntyä.

”Ruunalta paljastui välilevyn pullistuma. Vaiva on hoidettu pois päiväjärjestyksestä, mutta jälkiä se jätti. Zirkon Hoss tuskin tulee sataprosenttiseksi. Luokka on kuitenkin hurja, ja ruuna pystyy lauantaina voittoon. Pakiltakin koetetaan räväkästi matkaan ja johtoon”, näkee Väisänen.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 3,7,1,6 (2,11)

Lähtö 2: 5,10,4,1,11 (3,7)

Lähtö 3: 5 Boulder Lucky (4,6)

Lähtö 4: 9,2,8,13,10,15,5 (7,6)

Lähtö 5: 16,7,15,4 (14,6)

Lähtö 6: 6,5,3 (9,4)

Lähtö 7: 2 Top of the World (9,3)

1680 riviä x 0,05 euroa = 84 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 2: Jepuliksen tulostaulu on koreassa kunnossa, mutta kärkisijat ovat tulleet tämänkertaista kevyemmistä porukoista.

Viikon varma

Toto76, lähtö 3: Boulder Luckylla on alla huippusuoritukset. Tiedossa voi olla vieläkin parempaa.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 2: Iikori tekee tuloaan. Sukuori on keulasta parhaimmillaan, joten taktiikkaa ei tarvitse arvailla.