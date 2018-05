Toto76-vihje: Savo-ajon suosikilta ei virta lopu

Biofarm Cup-finaalissa Erkki-Pekka Mäkisen huippulahjakkuus, Graceful Swamp, on itseoikeutettu suosikki ja rivin ensimmäinen tukipilari. Ori ei ole tällä kaudella parempaansa kohdannut, eikä siitä oikein löydy heikkoja kohtia. Näyttää siltä, että hevonen vain parantaa otteitaan kaiken aikaa.

Savo-ajon suosikki on Välähdys, joka ei vielä tällä kaudella ole onnistunut voittamaan. Se on kilpaillut kaksi kertaa volttilähdössä ja laukannut molemmilla kerroilla.

”Välähdys oli Kouvolassa liian kevyessä kengässä edestä ja se rulli kiihdytyksessä peitsin kautta laukalle. Sillä oli aivan liikaa virtaa alkumetreillä, mutta laukan jälkeen se tuntui mainiolta omalta itseltään. Tampereella ensimmäiseen kurviin tultiin kolmatta rataa niin lujaa, että ori ei vain taipunut kurviin ja laukkasi. Jostain luin että Välähdys kulki laukan jälkeen 21-vauhtia loppu matkan. Omassa kellossa huippunopeudeksi oli kirjautunut 14,5 eli aika huikua se kulki ja nyt on ainakin henget auki”, vitsaili valmentaja-ohjastaja Ville Korjus.

Savo-ajo on jo kolmas peräkkäinen volttilähtö, vaikka valmentaja niitä pyrkiikin välttämään.

”En ajaisi voltteja yhtään, mutta nyt niitä on vain sattunut oikeille kohdille. Auton takaa oriilla on hyvin yksinkertaista ajaa, kun se yleensä saa keulapaikan ja rauhoittuu sitten juoksemaan siinä. Voltissa se hätäilee ja ryntää niin kauan että muut on ohitettu. Ei sitä voi eikä kannata yrittää pitää kiinni alkumetreillä. Sen on annettava mennä haluamaansa vauhtia. Jos ensimmäiseen kurviin joutuu ulko-radoille, laukkariski kasvaa tuntuvasti. Samoilla varusteilla jatketaan kuin ennenkin ja ehjällä juoksulla uskon hevoseen paljon. Se on löytämässä taas huippukuntonsa”, jatkoi Korjus.

Toto76-vihje

Toto76-1. 9 Graceful Swamp (8,1)

Toto76-2: 3,7,2,8 (4,10)

Toto76-3: 2,7,5,6,10 (1,3)

Toto76-4: 3,2,5 (4,9)

Toto76-5: 6 Välähdys (7,2)

Toto76-6: 6,7,5,4,3,10 (1,11)

Toto76-7: 8,2,5 (4,6)

1080 riviä x 0,05e = 54e

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon Varma

Toto76-1 9 Graceful Swamp. Huippulahjakkuus parantaa otteitaan kaiken aikaa. Monipuolinen hevonen voi voittaa takaa, johtavan rinnalta tai keulasta. Ohjastaja voi ajaa tilanteen mukaan.

Viikon Väistö

Toto76-5 5 Vitter. Loukkaantumisista kärsinyt ravikuningas palasi voitokkaasti tauolta Joensuussa. Rima nousee nyt tuntuvasti ja ori vaatinee vielä kilpailuja noustakseen huippukuntoon.

Viikon Idea

Toto76-6 5 Klena Vito. Hurjavauhtisessa Vermon kilpailussa jäi jossiteltavaa ja hevonen tuli hyvällä tyylillä maaliin. Voi jäädä peleissä vähälle huomiolle.