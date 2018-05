Tunnetko sinä hevoselle myrkylliset kasvit?

Laidunkauden alkaessa ja maastoratsastuksen yleistyessä hevosenomistajat saattavat pohtia, mitkä kasvit sopivat hevosten ravinnoksi ja mitkä eivät.

Hevonen on ruuansulatukseltaan herkkä, mutta toisaalta karkearehun syöminen täyttää hevosen luontaista tarvetta pureskella jotain. Onneksi hevonen osaa huulillaan sekä näön, hajun ja maun perusteella varoa haitallisia kasveja taitavasti.

Myrkytystapauksia on sattunut lähinnä, jos laitumella on vähän syömäkelpoista kasvillisuutta eikä hevonen tunnista kasvia ennalta tai jos vaarallista kasvia on joutunut hevosille korjatun heinän joukkoon.

Savonia ammattikorkeakoulussa tehtiin kaksi vuotta sitten opinnäytetyönä opas hevosille haitallisista ja myrkyllisistä kasveista. Verkosta ladattava opas on kattava kasvien esittelyn suhteen. Se antaa myös tietoa hevosen ruuansulatuksesta ja laidunnustavoista.

Oppaan ovat kirjoittaneet Anniina Kallioniemi ja Sini Kokkonen.

Hevosille haitalliset ja myrkylliset kasvit -opas