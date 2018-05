Verohallinnon hidastelu ajoi hevostilalliset ahdinkoon: "Meidän maatilalla kaikki seisoo tuon takia"

Verohallinnon hidastelu on ajanut loviisalaiset hevostilalliset ahdinkoon.

Loviisassa hevostilaa pyörittävä Ann-Louise Möller-Nygård kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että ahdingon taustalla ovat alkujaan hänen miehelleen tehdyt jalkaleikkaukset. Näiden jalkaleikkausten takia tilalla on käytetty lomituspalvelua.

Ongelmat liittyvät Möller-Nygårdin mukaan siihen, ettei Verohallinto ole palauttanut lomituspalveluista maksettua arvonlisävero-osuutta asianmukaisesti. Netto-osuus lomituspalveluiden kustannuksista kuuluu Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eli Melan maksettavaksi. Yrittäjä taas itse maksaa arvonlisävero-osuuden. Tuo osuus yrittäjän pitäisi saada takaisin palautuksena seuraavan vuoden maaliskuussa.

Ensimmäisen kerran isännän polvi leikattiin vuonna 2016. Vielä silloin kaikki meni hyvin, ja palautukset maksettiin ajallaan maaliskuussa. Vaikeudet alkoivat runsaat pari kuukautta sitten.

Viime vuodelta pariskunta maksoi arvonlisävero-osuutta lähes 30 000 euroa. Tuota summaa he eivät ole vielä saaneet takaisin.

"Nythän ollaan jo melkein kesäkuussa. Se on aika iso juttu, jos yksityishenkilö periaatteessa lainaa valtiolle tollaisia rahoja, eikä saa niitä takaisin", hän pohtii.

Verohallinto on perustellut maksatuksen viivettä Möller-Nygårdin mukaan ruuhkalla.

"En tiedä, mitä siellä verovirastossa on vuoden aikana tapahtunut, jos on tällaiset ruuhkat yhtäkkiä", hän huokaa.

Möller-Nygård on ollut asian tiimoilta säännöllisesti yhteydessä Verohallintoon. Aluksi Verohallinnosta todettiin maaliskuussa, että käsittely kestää viisi viikkoa. Sen jälkeen käsittelyaika on kasvanut jopa kahdeksaan viikkoon. Sittemmin käsittelyarviota ei ole enää annettu. Viimeisimmän kerran Möller-Nygård soitti Verohallinnolle viime viikon perjantaina.

Rahojen maksamisen viivästymisellä on hevostilayrittäjän mukaan suuri vaikutus tilan toimintaan. Esimerkiksi lannoitteita ei ole hänen mukaansa ollut varaa ostaa.

"Meidän maatilalla kaikki seisoo ihan vain tuon takia. Emme tiedä, mitä keksisimme tällaiselle tilanteelle", hän sanoo.

Elleivät he saa rahoja Verohallinnolta, tilanne pysyy kurjana vielä jatkossakin, sillä tilan isännän sairausloma jatkuu edelleen.

"Meidänhän pitää jatkuvasti maksaa niitä alveja, joita emme ikinä saa takaisin", hän sanoo ihmeissään.

Verohallinnon toimistopäällikkö Liisa Punkkinen myöntää Maaseudun Tulevaisuudelle, että alv-palautushakemusten käsittelyssä on ollut ongelmia. Punkkisen mukaan tilanne oli vielä alkuvuodesta parempi, mutta huononi huhtikuussa.

Punkkisen mukaan Verohallinto ryhtyi toimenpiteisiin heti, kun ongelmat huomattiin ja asiakkailta alkoi tulla yhteydenottoja. Tilanne on hänen mukaansa menossa jo parempaan suuntaan.

"Nyt käsittelyajat ovat lyhenemässä. Käsittelijöitä on lisätty näitä tapauksia käsittelemään. Myös työjonoja on priorisoitu niin, että nämä tapaukset tulisivat nopeammin käsittelyyn", Punkkinen sanoo.

Verohallinnon tavoitteena on se, että hakemussumppu saataisiin purettua mahdollisimman hyvin ennen lomakauden alkua eli käytännössä kesäkuuta.

"Kesällä kun ihmiset viettävät lomiaan, tapausten käsittely on hitaampaa kuin muulloin", toimistopäällikkö huomauttaa.

Hakemukset käsitellään Punkkisen mukaan niin, että vanhimmat hakemukset ovat etusijalla. Koska Verohallinto haluaa palvella asiakkaitaan tasapuolisesti, se ei pääsääntöisesti ole huomioinut asiakkaita tulleita kiirehtimispyyntöjä.

Toimistopäällikkö myöntää, että Verohallinnossa on nyt syytä selvitellä resurssien kohdentamista. Ongelmat kumpuavat Punkkisen mukaan pohjimmiltaan siitä, että huhtikuussa on ollut melko vähän työpäiviä. Toisaalta hän perustelee ongelmia sillä, että kaikki vanhat lomat on Verohallinnossa määrä pitää pois huhtikuun loppuun mennessä.