Rami suuntaa Sievistä Solvallaan

Viikonloppuna ravataan Tukholman kupeessa Solvallan raviradalla Elitloppet. Se on eräs Euroopan suurimmista ravitapahtumista. Lauantaipäivän päälähtö on 1930-luvun tähtiravurin Harper Hanoverin mukaan nimetty 3 140 metrin tasoitusajo.

900 000 kruunun ykköspalkinnosta kisaa myös 7-vuotias lämminveriori Hollywood Hills, joka tunnetaan kotioloissa Sievissä Kiiskilänkylän kupeessa nimellä Rami.

"Olen käynyt turistina Elitloppetissa varmaan 20 kertaa. Nyt ollaan ensimmäisen kerran hevosen reissussa", kertoo valmentaja Timo Lahti, joka omistaa hevosen yhdessä vaimonsa Annen kanssa.

Hollywood Hills on Lahden perheen kotikasvatti. Se on menestynyt hyvin juuri pitkillä matkoilla, josta todisteena on tältä keväältä Lantmännen Agro Stayer -cupin finaalin sekä sen neljän karsintalähdön voitto juuri 3 140 metrin matkalla.

"Toisen karsintalähtövoiton jälkeen sanoin vähän vitsillä Timolle, että jos ilmoitetaan Rami Harper Hanoveriin. Sovittiin, että jos finaalissakin tulee voitto, niin sitten ilmoitetaan", Anne Lahti kertoo.

Raviurheilu on Ruotsissa näkyvämmin esillä julkisuudessa kuin Suomessa.

"Minulla on sukulaisia Ruotsissa ja he ovat aivan innoissaan, kun meidän hevonen juoksee isossa lähdössä. Se on kova juttu siellä. Heti tuli viestiä Facebookissa, että he tulevat katsomaan ja kannustamaan", Anne Lahti sanoo.

Hollywood Hills on ollut voittojuoksuissaan varsin vakuuttava. Solvallassa samassa lähdössä juoksee paras mahdollinen saatavilla oleva vastus. Pitkän linjan ravi-ihmisinä Lahdet eivät lähde torvet soiden Solvallaan mutta eivät nöyristelekään.

"Pitää uskaltaa kokeilla, muuten ei saa mitään. Onpahan sitten joskus vanhana kiikkutuolissa istuessa jotain muisteltavaa. Minun unelma olisi, että Rami menisi ravia", Anne Lahti sanoo.

"Hevonen ei ole vielä ikinä antanut kaikkeaan. Se on palautunut aina hyvin ja on muutenkin raveissa lunki kaveri. Minä olisin tyytyväinen, jos juoksun jälkeen ei ole jossiteltavaa", Timo Lahti tuumii.

Pitkä kuljetusmatka ja yöpyminen vieraassa tallissa tuovat aina omat kysymysmerkkinä matkalle, kuten sen syökö ja juoko hevonen normaalisti. Päiväseltään Helsingissä käyminen ei ole vaikuttanut esityksiin.

"Torstaiaamuna Vaasasta kello kahdeksan laivalla Uumajaan ja siellä yötä Mika Haapakankaan tallilla. Perjantaina Solvallaan, missä hevonen yöpyy vierastallissa", Timo Lahti kuvailee matkareittiä.

Yksi haave toteutuu jo ennen starttia.

"Nurmosen Iikka laskee kilpaa ja saa mennä myös toiseen lämmitykseen. Itse ajan ensimmäisen lämmityksen, sillä haluan kokea miltä se valtavan yleisön pauhu tuntuu", Timo Lahti hymyilee.

Timo ja Anne Lahdella on tallissaan yhteensä seitsemän ajohevosta. Pieni määrä mahdollistaa yksilöllisen valmennuksen. Pariskunta korostaa kovan valmennuksen sijaan palautumisen ja hevosen mielen virkeyden tärkeyttä.

"Olisihan se mukava kokeilla vaikka joka lenkillä, miten lujaa tällä nyt pääsee. Mutta mieluummin jätän virtaa sisään hevoseen ja toivon, että se käyttää sen sitten startissa. Monesti meidän hevoset ovat ensimmäisessä lämmityksessä liiankin virtavia", Timo Lahti linjaa.

"Koitetaan tehdä tätä työtä sydämellä. Pyritään saamaan hevoselle mahdollisimman stressitön elämä", Anne Lahti kuvailee.

Timo ja Anne muistuttavat, ettei hevonen tiedä, miksi sitä treenataan.

"Ei auta, vaikka sille kertoisi, että nyt pitää harjoitella kovaa, jotta ensi vuonna jaksaisi paremmin Derbyn loppusuoralla. Siksi hevosta, varsinkaan varsaa, ei saisi koskaan laittaa liian koville."

Tallin aikuisilla kilpahevosilla ajetaan vetoja kahdesti viikossa. Varsoilla ajokertoja on kolmesta neljään.

"Nyt kun Hollywood Hills on kilpaillut melkeinpä viikon välein, se saa olla startin jälkeen kuusi–seitsemän päivää ihan rauhassa ja laitumella tai tarhassa. Päivää ennen starttia ajetaan pari vetoa."

Valmennuksen lisäksi myös lihashuolto on tärkeässä roolissa. Luottohieroja Antero Kumpulainen käy tallin hevoset säännöllisesti läpi.

"Tämä on tiimityötä. Esimerkiksi Annen vanhemmat auttavat todella paljon kaikessa", Timo Lahti kiittää.