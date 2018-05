Toto76-vihje: Tulevaisuuden suomenhevostoivot pääosissa Ylä-Savossa

Kierroksen kohteet ovat korkealaatuiset. Urheilullinen helmi on toinen osalähtö, missä kautensa avaava tarmonpesä Lissun Eerikki saa vastaansa ikäluokkahuippu Callexin.

”Lissun Eerikin piti palata radoille jo aiemmin, mutta eteen tuli pieniä vastoinkäymisiä. Hevosta on liikuteltu kaiken aikaa, pari viimeistä viikkoa tehokkaamin. Callex on kova kilpakumppani, mutta Lissun Eerikkiin on oppinut uskomaan”, kommentoi oriin valmentaja Pekka Luukkonen.

Vihjesysteemin tuet ja turvat ovat kohti suomenhevoshuippua etenevä Tähen Toivomus ja luotettavasti startista toiseen puurtava Exuberance.

Jälkimmäisen kokee vakavaksi vastustajaksi samassa kohteessa kisaavan Boulder Luckyn valmentaja Pasi Väisänenkin.

”Exuberance on ollut mahtava. Suunniteltiin, että Boulder Luckylla koetetaan ensin keulaan ja lasketaan sitten Exuberance eteen”, Väisänen maalailee taktisia kuvioita.

Raviurheilu on vuoristorataa. Väisänen lähti parin viikon takaiselle Oulun kierrokselle suurin toivein, mutta saalis oli laiha.

”Boulder Lucky laukkasi alussa, kun ruuna ryntäsi toisen matkaan. Zirkon Hoss sai puolestaan epäsopivan juoksun, sillä se olisi vapaalta radalta parhaimmillaan ja ravi rullaisi sulavammin. Voimaakin jäi viimeksi varastoon, kun hevonen pääsi vapaille vesille myöhään.”

Kummallakaan ei ole tapahtunut kunnossa käännettä heikompaan suuntaan.

”Vireet pitävät, elleivät jopa parane. Molemmilla jatketaan kengittä ja jenkkikärryillä.”

Kaksikon menestymismahdollisuuksia Väisänen pitää hyvinä ja tasavertaisina.

”Zirkon Hoss voisi päästä johtoon, mistä ruuna olisi vahvoilla. Boulder Luckylla on ollut siitepölyallergiaa, mutta lauantaina sen pitäisi olla ohi.”

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 1,2,9,5 (10,4)

Lähtö 2: 7,5 (8,4)

Lähtö 3: 2,5,10,1,4,7 (12,11)

Lähtö 4: 3 Tähen Toivomus (1,6)

Lähtö 5: 2,1,8,7,4,12 (3,10)

Lähtö 6: 1,2,8,7,9 (12,14)

Lähtö 7: 6 Exuberance (4,3)

1440 riviä x 0,05 euroa = 72 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon väistö

Toto76, lähtö 4: Valiodivisioonissa on taso nykyään kivikova, eikä takaa ehditä hevillä kärkeen. Sen vuoksi Josveisin iltapuhde on hikinen.

Viikon varma

Toto76, lähtö 4: Tähen Toivomus tykitti viimeksi johtavan kupeelta lopun lämminverivauhtia. Ori lie kohteessaan pitelemätön.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 5: Minto's Daisy Star on haastavissa asemissa, mutta tamma kisaa hurjassa iskussa. Oulussa kirikierros sujui ulkoratoja pitkin 10,7-vauhdilla.