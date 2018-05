Elitloppet-lauantai alkoi suomalaisvoitolla

Elitloppet-viikonlopun lauantai alkoi sinivalkoisissa merkeissä, kun Elina Miettunen ohjasti Pomonan ponien Mini Elitloppetin voittoon.

"Hienoa voittaa täällä", ohjastaja hymyili voittajahaastattelussa.

Pomonan omistavat Emil ja Mats Havulehto, joka myös valmentaa 15-vuotiasta ponitammaa. Suomalaiset veivät lähdöstä peräti neljä ensimmäistä sijaa, kun Broängens Ghosakrama, Ekslätts Sacrifice ja Thorvald veivät seuraavat sijat.

Päivän päälähtöön Harper Hanoveriin osallistuvan Hollywood Hillsin matka oli sujunut hyvin. Hevonen odotteli leppoisissa tunnelmissa kisan alkua Solvallan vierastallissa.

Maaseudun Tulevaisuus kävi seuraamassa Timo ja Anne Lahden sekä "Ramin" eli Hollywood Hillsin lähtemistä Sievistä Solvallaan.

Ruotsin kärkivalmentajiin lukeutuva Daniel Redén kertoi Maaseudun Tulevaisuudelle, että sunnuntaina juostavan Elitloppetin ennakkosuosikkeihin lukeutuvalla Propulsionilla on kaikki hyvin.

"Hevonen juoksee ilman kenkiä jo karsintalähdössä. Odotan siltä hyvää panosta", luottavaiselta vaikuttanut Redén sanoi.

Lauantain Harper Hanoverissa Redénin valmentama Call Me Keeper on vankka voitontavoittelija. Myös sillä on valmentajan mukaan kaikki hyvin, mutta 40 metrin takamatka on hankala huippunopeassa kunnossa olevalla Solvallan radalla.

"Pronssidivisioonan finaalissa juokseva Explosive Merlot on seuraava Delicious U.S:ni", hän vinkkasi.

Lue lisää:

Katso myös Kari "TalkKari" Lähdekorven vihjeet lauantain raveihin tiiviissä Sistakurvan -paketissa.

Rami suuntaa Sievistä Solvallaan