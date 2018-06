Toto76-vihje: Heporix heittää muille maalisuoralla hyvästit

Porin kohokohta on 4-vuotiaiden suomenhevosten Biofarm Cup-finaali.

Vuonna 2014 syntynyt ikäluokka on erinomainen. Kevään mittaan on lähes viikottain ponnahtanut pinnalle uusia huippulupauksia.

Biofarm Cupin suurin suosikki ja samalla vihjesysteemin ankkuri on Heporix. Varsavelho Mika Mäkelän hioma timantti paineli uransa avauksessa täyden matkan voltin sensaatiomaisesti lukemiin 28,5, eikä kaikki vaikuttanut olevan edes liossa. Koskaan aiemmin ei suomenhevonen ole kulkenut debyyttikisassaan näin kovaa.

Viime kaudella 4-vuotiaiden lähtöjä hallinneen Vixuksen pikkuveli Vixeli on poikkeusyksilö, joka joutui kuitenkin Turussa katselemaan Heporixin takakavioita.

Sirukasson ja Landen Paukku ovat ihastuttaneet otteillaan, mutta 60 metrin takamatkalta työsarka on suunnaton.

”Landen Paukku on kisannut tänä vuonna helppoja lähtöjä. Nyt taso punnitaan. Hevosella on kaikki hyvin, mutta tosissaan joutuu ori pistelemään”, kommentoi tappiotonta suojattiaan Jani Suonperä.

Vihjerivin toinen tukipilari on keulaan tähtäävä Ranch Pop Up. Ori on sarjoihinsa kova tekijä, ja tietä kunniakehään tasoittaa se, että vakavimmat vastustajat ovat joutuneet takariviin.

Avauskohteessa olisi loogista luottaa nopeaan Kukan Tutuun, mutta ruuna ei ole ollut viime starteissa vetreimmillään. Rohkeimmat voivatkin miettiä vauhtikestävää Larvan Hurmosta ideavarmaksi asti.

Porin iltapäivän toinen helmihetki on takavuosien tahtotamman Angeliquen muistoajo. Ranch Kelly on koitoksen kuumin nimi. Sen peesiin tähtäävä Callela Ladyboss, viimeksi virkeästi esiintynyt Fire Spruce ja paalulta pakoon pyrkivä Club Nord Elit heittelevät kapuloita rattaisiin.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 4,5,9,1,8 (6,3)

Lähtö 2: 3,7,5 (2,1)

Lähtö 3: 5 Ranch Pop Up (11,10)

Lähtö 4: 2 Heporix (7,1)

Lähtö 5: 1,7,6,9,3 (8,2)

Lähtö 6: 3,10,5,1 (12,7)

Lähtö 7: 5,8,10,16,15 (2,3)

1500 riviä x 0,05 euroa = 75 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 4: Sirukasson on suurlupaus, mutta jos Heporix painelee paalulta 28-tuloksen, pitää kolmelta pakilta mennä alle 26-vauhtia läpi.

Viikon varma

Toto76, lähtö 4: Heporix lopetti debyyttikisassaan 24-vauhtia ja meni kovempaa kuin mikään muu suomenhevonen uransa avauksessa.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 7: Ravivarma Aurotar avasi kautensa lupaavalla tavalla. Sen perusteella tänä vuonna on odotettavissa nousu tammahuipulle.