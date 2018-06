Toto76-vihje: Workout Wonder huippuvireessä Jackpot-jahtiin

Hevoset 14:17 Juha Jokinen

Äärimmäisen mielenkiintoinen Killerin Eliitti-lähtö huipentaa Toto76-finaalikierroksen. Viime vuoden voittaja Top Of The World on jälleen haastajan roolissa, sillä vastaan asettuvat mm. Next Direction, T.Rex, Midnight Hour sekä Workout Wonder. Finaalikierroksella jaetaan pelaajille bonusta 60 000e.