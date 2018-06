Toto76-vihje: Elitloppet-voittaja Ringostarr Treb hakee jättipottia

Päätöskohteena ajettava Kymi GP vaikuttaisi olevan kahden kauppa. Suosikki Ringostarr Treb vastaan Aubrion Du Gers on kohtaaminen, jota ravifanit odottavat vesi kielellä. Jean Michel Bazire voitti kilpailun vuonna 2008 ohjastajana ja hakee nyt voittoa myös haastajan valmentajana. Aubrion Du Gers on kilpaillut Ranskassa absoluuttisella huipulla ja sen voittosumma on kunnioitettava, lähes 1,6 miljoonaa euroa.

Antti Tupamäki lähtee maltillisin mielin Kouvolaan Atupemin kanssa.

"Atupem oli Solvallassa todella hyvä. Se kiersi viimeisen kaarteen aivan ulkona ja kiri toivottomista asemista voittomatsiin. Kouvolassa ei ole kuitenkaan taustalta helppoa kiertää ja juoksun pitää onnistua."

Lähtönopeuden puute voi aiheuttaa ongelmia Kouvolassa.

"Joskus olen kokeillut satsata starttiin, mutta se ei vielä osaa lähteä kovaa. Tuomaksella on start-tinopea hevonen, enkä usko että pystyn sitä pitämään ulkopuolella. Sopivalla selkäjuoksulla Atupem kirii loppua lujaa ja sellaisella juoksulla se pystyy voittamaan. Riski kuitenkin on, että jäädään ikäviin asemiin", mietti Tupamäki.

Toto76-vihje

Lähtö 1: 4 Costello (6,2)

Lähtö 2: 1,2,7 (3,9)

Lähtö 3: 13,11,7,3,14,8,15,10 (2,5)

Lähtö 4: 6,7,5,9,4 (2,1)

Lähtö 5: 3 Ranch Kelly (10,1)

Lähtö 6: 5,4,3,1,6 (10,2)

Lähtö 7: 1,5 (4,6)

1200 riviä x 0,05e = 60e

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon Varma

Toto76-1 4 Costello. Voimanpesä on saanut lisää nopeutta ja karsii muiden kirikyvyn tasaisen tappavalla vauhdilla.

Viikon Väistö

Toto76-2 2 Knox Hanover. Erittäin suuri laukkariski voltista, eikä uusi ohjastaja ainakaan helpota tilannetta.

Viikon Idea

Toto76-4 7 BWT Burnin Alive. Tamma kiihtyy auton takaa niin lujaa, että päässee keulapaikalle.