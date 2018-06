Landen Paukku on koko perheen projekti

Vankalla hevosseudulla Kaustisen raviradan tuntumassa Nikulan kylässä elelee tuore Suomen ennätyksen haltija. Nelivuotias suomenhevosori Landen Paukku tunnetaan kotioloissa nimellä Usko.

Se pisti kesäkuun alussa Porissa 18 vuotta vanhat SE-lukemat uusiksi juoksemalla 2 160 metrin tasoitusajossa kilometriajan 1.25,2.

Hevosen omistaja-kasvattaja Jani Suonperä, 38, on entinen raviammattilainen. Nykyään hän ajaa kesät kahdella ajoneuvoyhdistelmällä asfalttia ja työllistää kaksi kuljettajaa.

Talvella hän ajaa ostopalveluna rahtiautoa yhdessä yhden työntekijänsä kanssa. Kesät ovat kiireisiä, mutta talvella jää paremmin aikaa hevosille. Omia ajohevosia on tallissa kaksi.

"Minulle sopii oikein hyvin, että leipä tulee muualta ja hevoset ovat nykyään harrastus. Joitakin vuosia sitten yritin myydä kaikki hevoset poiskin, mutta pari niitä jäi silloin itselle."

"Omien hevosten kanssa harrastaessa ei ehkä ole sellaista painetta pärjäämisestä", sanoo elämänkumppani Jatta Hyyryläinen, joka vastaa Landen Paukun päivittäisestä hyvinvoinnista.

Kun Suonperä kertoo Uskon tarinaa, tulee vahvasti olo, että hevonen on tarkoitettu juuri näille ihmisille.

"Reilut viisi vuotta sitten kaverini vihjasi, että Ullavassa on pari hevosta myynnissä. Toinen oli lämminverinen nimeltä Ullava ja toinen suomenhevonen Paukka. Ostin Paukan ihan parilla satasella ja yritin siitä ravihevosta. Aluksi viisivuotias tamma piti opettaa tallitavoille."

Myöhemmin tamma astutettiin Jänkä-Jussilla. Suonperä yritti kauppailla syntyneestä orivarsasta osuuksia vielä kaksivuotiaanakin. Kukaan ei ollut kiinnostunut.

"Kaksivuotistalvella alkoi jo tuntua, että tämä on juoksija."

Sitä Landen Paukku todellakin on. Kolmevuotiaana se voitti molemmat starttinsa. Kuluva nelivuotiskausi on tuonut kolme voittoa yhtä monella yrittämällä. Seuraavaksi tähtäimessä on kotiradan Pikkupelimanni-ajo. Se ajetaan 6. heinäkuuta suoraan finaalina, kun karsintalähtöjä ei ajeta ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi.

"Pikkupelimannin voitto kotiradalla olisi jotain aivan mahtavaa. Kaksipäiväiset Festivaali-ravit ovat aina olleet minulle vuoden kohokohta."

Nelivuotiaiden pääkilpailuun Kriteriumiin Landen Paukkua ei ole maksettu, mutta kaikissa muissa isoissa lähdöissä se on mukana.

Hyvä suomenhevonen herättää tunnetusti vakaviakin ostohaluja.

"On sitä kysytty ostaa vielä tänä keväänäkin. Mutta ajattelen niin, että kun on tottunut tulemaan vähällä toimeen, niin ei rahakaan kaikkea merkitse. Pidetään mieluummin Usko itsellä", Suonperä linjaa kotitantereellaan.

"Nopeutta oli vähintään riittävästi"

Jani Suonperä kertoo, että Landen Paukkua on treenattu samalla lailla kuin muitakin heidän hevosiaan.

"Varsat on opetettu ajolle vuosikkaana keväällä. Kesäksi ne menevät Rantakankaan Hannalle laitumelle."

Laidunkauden jälkeen varsoja aletaan ajella hiljalleen. Varsoja ajetaan paljon läheisellä Nikulan raviradalla, jonne on tietä pitkin pari kilometriä. Talven yli niillä ajellaan hölkkää muutaman kerran viikossa. Kaksivuotiskesällä ne menevät vielä laitumelle.

"Meillä oli kaverin kanssa semmoinen leikkimielinen kisa, että kumman samanikäinen suomenhevonen tulee nopeammin starttiin."

"Kaksivuotiskeväällä ajettiin Landen Paukulla kylätietä koppakärryillä kaverin kanssa kahdestaan ja hän kysyi, että eikö jo mennä liian lujaa. Vastasin, että eihän me mennä vielä lähellekään sitä mitä tämä pääsee."

Landen Paukku juoksi opetuslähdön jo kolmevuotiskauden tammikuussa. Koelähtö ja kaksi kilpailua loppuvuodesta toivat arvokasta informaatiota valmentajalle.

"Nopeutta oli vähintään riittävästi. Ajoin sillä kolme- ja nelivuotiskauden välisen talven hangessa reellä autonrengas perässä. Se sai lisää voimaa ja massaa ja samalla säästettiin jalkoja."

Kevättä kohti orilla alettiin ajaa hiittejä radalla.

"Kolmesti viikossa ajettiin kolme tai neljä mailin hiittiä yhdellä treenikerralla. Vauhdit olivat hiljaisia, ihan kovimmillaan 1.50:n pinnassa."

Tallin ajohevosiin kuuluu tällä hetkellä Landen Paukun lisäksi Pertturi.

"Ehkä tämä meidän systeemi sopii paremmin suomenhevosille, kun niillä ollaan pärjätty", Suonperä tuumii.