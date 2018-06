Toto76-vihje: Costello pyrkii Pohjoismaiden valtiaaksi

Vaikka mukana ovat ruotsalaishirmu Månprinsen A.M. ja norjalaistähti Lome Brage, kohoaa kotimaan toivo Costello suureksi suosikiksi. Herttuan perheen helmi tykitti viime lauantaina SE-tuloksella voittoon. Kakkoseksi kestänyt Välähdys jäi kuin jyrän alle, sillä ori hävisi Costellolle yli 40 metriä.

Mailin matka ei ole Costellon bravuuri, mutta toisaalta ori on saanut nopeutta kosolti lisää. Vahvuus ja vauhtikestävyys ovat Costellon valttikortteja. Risto Tupamäki ottanee alun maltilla ja iskenee ajoissa prässin päälle.

Rivin toinen tukipilari on italialaistamma Peace of Mind. Valmentajavelho Alessandro Gocciadoron suojatti on saanut namupaikan. Myrkynnopea menijä ottanee saksalaisohjastaja Wilhelm Paalin kannustamana porukan heti komentoonsa. Peace of Mindilla on alla kunniakkaat kakkossijat Seinäjoki Racesta, Finlandia-ajosta ja Solvallan tammaeliitistä.

Gocciadoron talliin saattaa tulla kultaa ja kunniaa jo rivin avaavasta tammalähdöstä. Unbelievable AS on huippuravuri, mutta kun päivän vireestä ei ole vedenpitäviä näyttöjä, tamma saa yhden suojamerkin vihjesysteemiin. Se on nousukuntoinen Free Me, joka pääsee matkaan unelma-asemista.

Toisessa kohteessakin on kaksinkamppailun makua, kun yhteen iskevät jo Vieremällä tiukasti voitosta taistelleet Vaellus ja Lissun Eerikki. Kun kumpikaan suosikeista ei päde kiihtyvyydellä, lapulle nostetaan mukaan keulaan tähtäävä Ekosankin.

Varmaksi voi myös kaavailla neljännen osalähdön Kaarnaliitä. Rivin kiperimmät hetket koetaan viidennessä kohteessa, joka on mahtavatasoinen lämminveristen 3100 metrin voimainkoitos.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 5,1 (2,7)

Lähtö 2: 4,1,2 (6,10)

Lähtö 3: 6,1,12,5,4 (3,10)

Lähtö 4: 7,13,14,11,1,3 (4,15)

Lähtö 5: 5,1,9,12,6,8,15 (13,3)

Lähtö 6: 1 Peace of Mind (2,9)

Lähtö 7: 2 Costello (3,1)

1260 riviä x 0,05 euroa = 63 euroa

Viikon väistö

Toto76, lähtö 1: Surkean lähtöpaikan saanut Twigs Voici on hikisen päiväpuhteen edessä.

Viikon varma

Toto76, lähtö 6: Kovissa koitoksissa rutinoitunut Peace of Mind hakee koko matkan johtoa.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 5: Viime syksyn Derby-kolmonen Obrigado väläytti viimeksi tulemistaan.