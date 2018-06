Esiteinille kesän ratsastusleiri on vuoden kohokohta: ”Tämä on maailman paras leiri, jota aina odottaa"

Tiinan Tallin ratsastusleirit Etelä-Pohjanmaan itäisimmällä laidalla Soinin Keisalan kylässä ovat erityisesti eteläsuomalaisten varhaisteini-ikäisten tyttöjen suosiossa.

Helsinkiläinen Perla Auvinen, 12, osallistui kesäkuussa ratsastusleirille jo neljäntenä peräkkäisenä vuotenaan.

”Tämä on maailman paras leiri, jota aina odottaa. Parasta täällä on, kun saa tehdä yhteistyötä niin ison ja voimakkaan eläimen kanssa ja tuntea, kun se tottelee”, Auvinen kertoo.

Neljä vuotta ratsastusta harrastaneen, Helsingissä syntyneen Auvisen sukujuuret ovat Soinissa.

”Meillä on täällä myös mökki, jonne tulee kesäksi vuokrahevonen”, hän kertoo.

13-vuotiaalle helsinkiläiselle Vivianne Salmelle ratsastusleiri oli ensimmäinen.

”Mieleen leiriltä jäi erityisesti esteiden yli hyppääminen ja maastossa liikkuminen. Myös yöratsastus oli erityisen hienoa”, Salmi sanoo.

Perla Auvisen tavoin myös Vivianne Salmi ylistää ratsastusleiriä.

”Kyllähän tämä on ihan maailman paras kokemus.”

Seinäjoella toimiva ratsastuskoulu Tiinan Talli järjestää kesässä 5–6 yleisleiriä Soinissa.

”Täällä mieheni kotipaikassa on nyt järjestetty leirejä 15 vuoden ajan. Lisäksi pidämme pari kesäleiriä Seinäjoen päässä. Vuodessa ratsastusleirejä järjestetään toistakymmentä, mutta nämä painottuvat voimakkaasti kesäaikaan”, ratsastusyrittäjä Tiina Koivuniemi kertoo.

30 vuotta toiminnassa olleen Tiinan Tallin yleisleirejä järjestetään ensisijaisesti 11–14-vuotiaille.

”Se on se yleisin heppaikä. Erittäin suuri enemmistö leireille osallistuvista on tyttöjä. Viime vuosina poikia on ollut vain noin kolme prosenttia kaikista osallistujista”, Koivuniemi kertoo.

Tiinan Talli järjestää myös ratsastustunteja aikuisille.

”Siellä miesten osuus onkin sitten huomattavasti korkeampi.”

Mikä on onnistuneen ratsastusleirin resepti, Tiina Koivuniemi?

”Näillä kesäleireillä emme järjestä käytännössä vapaa-ajan­ohjelmaa erikseen, koska hevostouhu vie kaiken ajan. Täällä on monipuolista ohjelmaa, kuten erilaisia ratsastustunteja, ilman satulaa -tunteja, estetunteja, koulutunteja, kaikennäköistä”, Koivuniemi kertoo.

Lisäksi leiriläiset pääsevät muun muassa uittamaan hevosia läheisessä Torasjärvessä.

”Yömaasto on ollut monien leiriläisten suosikkijuttu. Täytyy muistaa, että useimmat leiriläiset saapuvat Helsingistä ja Tampereelta, eikä monikaan heistä ole välttämättä koskaan kuullut vaikka käen kukkuvan. Luonto ja maaseutu jaksavat hämmästyttää ja ihastuttaa heitä.”

Nelipäiväisen hevosleirin läpivieminen on kokonaisvaltainen ponnistus, joka vaatii järjestävältä taholta tarkkaa asioiden suunnittelua ja aikataulutusta.

”Talli ja muut paikat on tietenkin pidettävä koko ajan sellaisessa kunnossa, että ratsastaminen ja muu toiminta on sujuvaa ja turvallista. Ruokailujen rytmittämisessä on oma urakkansa ja niin edelleen”, Koivuniemi sanoo.

”Kun puhutaan esiteini-ikäisistä, niin kyllähän näiden perään täytyy täällä kuitenkin katsoa. Leirin säännöt käydään heti alussa tarkasti läpi eikä esimerkiksi yksin saa lähteä uimaan.”

Osallistujia on kuusitoista yhtä leiriä kohden. Tiinan Tallilla on leireillä käytössään kolme työntekijää sekä kaksi avustajaa.

Ratsastusyrittäjän mukaan turvallisuusmääräykset ovat vuosien saatossa kiristyneet huomattavasti.

”Kaikkien leirien on nykyään läpäistävä pakolliset turvallisuuskartoitukset. Byrokratia on samalla lisääntynyt.”

Esimerkiksi ruokailuissa vaaditaan kotiravintolatasoa, Koivuniemi sanoo.

”Meillä se onnistuu, mutta tiedän myös talleja, jotka ovat joutuneet lopettamaan tästä syystä leirien pitämisen.”

Tiinan Tallin vahvuutena on pitkä kokemus alalta.

”Pelkillä ratsastustunneilla ei eläisi, mutta kun kokonaisuuteen yhdistetään ratsastustunteja Seinäjoella, leirejä Soinissa sekä hevoskauppaa, niin kyllä tällä elää”, Koivuniemi toteaa.

Säästöjä kertyy myös siitä, että tallin heinät tulevat omista pelloista.

Tiina Koivuniemen puoliso ja yrityskumppani Alpo Koivuniemi viljelee peltoja Seinäjoella, Peräseinäjoella ja Soinissa.

”Onhan tässä traktorilla köröttelemistä, kun pyöröpaaleja kuskaa pitkin maakuntaa”, Alpo Koivuniemi toteaa.