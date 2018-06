Siikalatvan Pulkkilassa asuva ravivalmentaja Anne Niskala on työskennellyt hevosten kanssa koko aikuisikänsä. Ensimmäisen oman hevosensa hän sai 15-vuotiaana.

"Kävin vuoden lukiota ja vaihdoin Kiuruvedelle opiskelemaan hevosenhoitajaksi. Myöhemmin suoritin siellä myös ravivalmentajan ammattitutkinnon. Kiuruvedeltä sai paljon näkökulmaa tähän alaan."

Niskala on valmentanut ravihevosia yrittäjänä pian parikymmentä vuotta. Ala on tunnetusti vaativa, mutta hän ei ole katunut valintaansa.

"Mielestäni ihmisen pitää tehdä sitä työtä, mihin tuntee paloa. Hevoshommista en luovu", hän linjaa.

Valmentamisen lisäksi hän pitää hevosten kanssa työskentelystä ylipäätään.

"Tykkään touhuta niiden kanssa monipuolisesti. Varsoja olen opettanut kymmeniä. Myös hevosten kasvattaminen ja ponit kiinnostavat."

Niskalalla on riittänyt mukavasti asiakkaita vuosien varrella. Tallin hevosenomistajat ovat olleet sekä läheltä että kaukaa. Asiakaslähtöisyys ja hevosten hyvinvointi ovat hänelle merkittäviä asioita. Jokaisen hevosen kanssa on oltava tavoite, jota kohti mennään.

"Eräälle asiakkaalleni oli tärkeää, että hevonen seisoo paikallaan vaikka liikennevaloissa, kun hän on ajamassa sillä. Sen kanssa tähdättiin sitten siihen. Jos taas varsa lähtee minulta jollekin toiselle ravitreeniin, niin yritän ajaa sille hyvät pohjat."

"Hevosten hoidon kanssa olen äärettömän pikkutarkka. Hoidan kaikki niin hyvin kuin osaan, enkä erottele, että onko joku hevonen hyvä tai vähemmän hyvä. Joskus olen myös kuntouttanut asiakkaitten hevosia."

Tallin ajohevosia treenataan kahdesti viikossa reippaammin. Peruskuntokaudella ajokertoja kertyy joka toinen päivä.

Niskala huomauttaa, että raveissa pärjääminen vaatii kaikkien osa-alueiden olemista kunnossa.

"Hevoset kengittää Toni Salonen. Itse lyön tarvittaessa irtokengän ja omaan jonkinlaisen näkemyksen siitä, millainen kengityksen pitäisi olla. Startit ja joskus kovemmat hiititkin ajaa Panu Ahonen. Hänen kanssa ollaan paljon yhteyksissä ja pohditaan, miten hevosia viedään eteenpäin."

Hiljattain muuttuneen elämäntilanteen jäljiltä Niskalalla on Pulkkilassa viisi omaa ja yksi asiakkaan hevonen äitinsä maatilalla. Kesällä niille on hyvin laiduntilaa ja ajomahdollisuuskin löytyy, mutta viimeistään syksyllä on tarkoitus siirtyä paremmin valmennustoimintaan sopiviin tiloihin.

"Sopivaa tallia saa tarjota vuokralle. Jos hyvä paikka löytyy, niin olen valmis lähtemään kauemmaskin."