Toto76-vihje: Starzinner vastustajien kauhuna Kaustisella

Vihjerivin ankkureista on ensimmäisenä tulessa kohti suomenhevoshuippua etenevä Viktor Kärppä. Esa Holopaisen suojatti on ollut kevään ja kesän voittokisoissaan loistava. Vaikka vastus Kaustisella kivikova onkin, kultakauden jatkumiselle on oivat edellytykset. Viktor Kärpällä on sekä vauhtia että voimaa. Taktisten vaihtoehtojen kirjo on tämän ansiosta moninainen.

Systeemin toinen tukipilari on päivän päälähdössä Festivaali-ajossa loistava Starzinner. Iikka Nurmosen tallin helmi oli juhannuksena väkivahva kakkonen. Ruuna rummutti johtavan vierellä lähtöön tahtia. Lopussa askel painoi sen verran, että olympiasankari Iivo Niskasen osaomistama Victory Bonsai iski edelle. Nyt Nurmonen pitänee – joko johdossa tai keulan rinnalla – vauhdin maltillisempana ja iskee kovat piippuun vasta maalisuoralla.

Yksi uusista nimistä Toto76-tasolla on kotiradan suurlahjakkuus Novan Voitto. Raviurheiluun paljon panostanut Petri Lahti-Luopa hankki oriin itselleen Porin vuoden 2014 Kuninkuusravien yhteydessä järjestetystä huutokaupasta, eikä ostosta ole tarvinnut sadatella. Novan Voitto kisaa nimittäin kuuden startin jälkeen edelleen vailla tappion tuskaa.

”Ori on tehnyt kaiken oikein, eikä häviö ole ollut lähelläkään. Toki tappiokin häämöttää jossain vaiheessa, mutta Novan Voiton pohjia ei ole vielä katsottu”, kehuu voittokonetta valmentava Veli-Erkki Paavola.

Paavola koettaa horjuttaa vihjesysteemin hyvinvointia neljännessä kohteessa. Viktor Kärpän vakavimpiin haastajiin lukeutuva Wauhti tulee hänen tallistaan.

”Ruuna oli juhannuksena mainio. Ykkösrata ei ole helppo paikka lähteä, mutta jos Wauhti malttaa ravata, menestystä odotetaan.”

TOTO76-VIHJE

Lähtö 1: 5,4,1,8,12,11 (2,6)

Lähtö 2: 7,3,2,1,6 (4,5)

Lähtö 3: 13,9,3,1,2 (15,7)

Lähtö 4: 2 Viktor Kärppä (6,1)

Lähtö 5: 1,12,10,13,4 (9,7)

Lähtö 6: 3,1 (9,5)

Lähtö 7: 4 Starzinner (2,3)

1 500 riviä x 0,05 euroa = 75 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä

Viikon väistö

Toto76, lähtö 2: Polara ei ole varsinainen väistö, mutta menestysruuna vaatii riskitekijöiden vuoksi varmistuksia rinnalleen.

Viikon varma

Toto76, lähtö 7: Starzinner kykenee Festivaali-ajon voittoon vaikka johtavan kupeelta.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 5: Jymy-yllättäjän roolia sovitellaan Miika Tenhusen treenissä piristyneelle Tähtihotille.