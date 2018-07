Saavatko Rovaniemen Kunkkarit kuningattaren kotikentältä?

Rovaniemeläisen Kajulan perheen hevosharrastus alkoi reilut seitsemän vuotta sitten, kun he muuttivat nykyiseen asuinpaikkaansa Olkkajärven rantaan Rovaniemelle. Aluksi perheen lapsille hankittiin minihevonen.

”Lampelan Toivolta käytiin ostamassa sille heinää ja Topi sanoi, että hevonen on laumaeläin, se tarvitsee kaverin. Että ostakaa suomenhevostamma, niin siitä on iloa pitkäksi aikaa”, Eero Kajula kertoo.

Topmar löytyi netti-ilmoituksen perusteella Sievistä. Pitkään hirvikoiria harrastaneet Kajulat painottivat valinnassa etenkin hyvää emälinjaa.

”Tunsin Tuomen Einon hirvikoirahommista ja soitin, että ymmärrätkö mitään hevosista, että käy katsomassa tammaa. Eino on hevosmies ja hän otti vielä kaveriksi Rantalan Pentin.”

Sen seurauksena Topmar muutti Rovaniemelle.

”Se oli niin virkeä, ettei sillä itse hirvitty ensin ajaa. Marjut Eeron isä oli tässä talon laajennuksessa muurarina ja hänen kauttaan saatiin Marjut ajamaan tammalla ensimmäiset pari kuukautta ja neuvomaan meitä. Aluksi pojan tyttöystävän piti tulla ottamaan loimi pois hevoselta, kun ei itse oikein uskallettu”, Eero Kajula muistelee ja lisää, että alkutaipaleelle mahtui myös vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Taidot ovat karttuneet tekemisen myötä. Eero Kajulan mukaan hevosen ja heidän yhteiselle taipaleelle on mahtunut tuuria ja hyviä sattumuksia, mutta myös kovaa työntekoa.

”Outille pitää nostaa hattua siitä, miten säännöllisesti ja tunnollisesti hän on hevosta treenannut. Vaikka talvella olisi koviakin pakkasia, niin hevonen on ajettu kello 11–13 välillä, kun lämpötila on korkeimmillaan.”

Topmar on nyt 10-vuotias ja teki todellisen läpimurron avoimiin tammasarjoihin viime kaudella.

”Ei me oikein tajuttu ennen kuin joskus 5–6-vuotiaana, että miten hyvä hevonen on, vaikka muut sitä kehuivat jo aiemminkin. Tamma on tosi kovaluontoinen, mutta ihan hyvin me on pärjätty sen kanssa.”

Topmarilla on ajettu ennakkoluulottomasti kilpaa kovissa rahasarjoissa myös oreja ja ruunia vastaan.

”Moni on sanonut, että tamman pää menee pilalle tuommoisella kilpailuttamisella. Minun mielestä se on oppinut taistelemaan niissä kovissa lähdöissä. Se on ollut aina kärkipäässä, jos ei hevosessa tai varusteissa ole ollut vikaa”, Eero Kajula sanoo.

Viime vuonna Vermon kuninkuusraveissa Topmar oli avausmatkalla viides. Märkyyttään venyneet polvisuojien remmit aiheuttivat kuitenkin sen, että suojat tipahtivat jalkoihin ja laukkapeikko iski kahdella seuraavalla matkalla.

”Ohjastaja Saarelan Jarmo sanoi, että Topmar olisi voittanut pitkän matkan ilman laukkaa. Viisaita oli kyllä sitten jälkikäteen neuvomassa, mutta etukäteen ei kukaan sanonut, että nahkahihnat eivät ehdi kuivaa kunnolla yön aikana”, Eero Kajula muistelee nyt jo naureskellen.

Hän on nähnyt kaikki Topmarin startit paikan päällä. Sitä myötä on tullut käsitys siitä, miten Topmarilla kannattaa ajaa missäkin tilanteessa.

”Itse olen ajanut hevosella 100 metriä, kerran Topmarilla järven jäältä kotiin. Mutta mutu on jo tullut, miten Topmarilla pitää ajaa starteissa. Se on vapaalta radalta parhaimmillaan ja jaksaa mennä kun kaikki on kunnossa.”

Kilpailumatkat Rovaniemeltä ovat pitkiä. Esimerkiksi Kouvolassa käynti on 1 500 kilometrin pyörähdys. Kajulat ovat hankkineet kuorma-auton, jossa on tilat kahdelle hevoselle ja kymmenen makuupaikkaa. Ison perheen lapsista suurin osa on mukana kilpailureissuilla.

Kotiradan kruunajaisista Eero Kajula odottaa seppelettä, jos tamma pääsee mukaan ja pysyy terveenä.

”Aina kun hevosauto starttaa pihasta, odotan voittoa. Outi on meillä se maltillisempi, joka yrittää tasoitella odotuksia”, hän nauraa.

”Menestystä ja odotuksia ei kannata peitellä! Haluan luoda uskoa, että joku muukin voi pärjätä, vaikka ei olisi kymmenien vuosien hevostaustaa. Tämän lajin pariin tarvitaan myös uusia ihmisiä”, Kajula linjaa.

Topmar taustajoukkoineen on osaltaan levittänyt hyvää sanomaa. Viime vuonna tamman yhteistyökumppanit lahjoittivat rahaa niiden ratojen ravinuorille, joilla Topmar kilpaili. Lisäksi Kajulat antoivat osan tamman palkintorahoista samaan tarkoitukseen. Yhteissumma nousi yli 10 000 euroon.

