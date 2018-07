Heidi Kuossarille omistajien ilo on suurin voitto: "Vähitellen tulee yhä enemmän sinuiksi hevosen kanssa"

Heidi Kuossarin suurin motivaatio ohjastukseen ei synny voitoista.

"Vaikka joskus saat ne viimeiset rahat, ne voivat olla hevosen valmentajalle ja omistajalle isoja hetkiä. Siitä tilanteesta tulee itsellekin valtavan hyvä mieli", yli 20 vuotta montéa ohjastanut loppilainen toteaa.

Upeat hevosihmiset ja hevospersoonat ovatkin ne, jotka pitävät imussaan vuodesta toiseen.

"Vaikka sitä on jo välillä miettinyt, että pikkuhiljaa vähentäisi, niin aina se innostus tulee uudelleen.Tästä on tullut paljon ystäviä."

"Ja on kai tässä vähän sitä kilpailuviettiäkin", hän lisää hymynkare silmäkulmassa.

Montelähtöjä on tullut viime vuosina raveihin lisää. Tuorein myönteinen tieto on, että autolähtöjä aletaan sääntömuutoksen ansiosta harjoittaa kymmenelle hevoselle eturivistä. Kaukana ollaan silti esimerkiksi Ranskasta, jossa montelähtöjä on joka raveissa useampi.

"Sarjoja saisi olla enemmän, niin että eritasoisille hevosille olisi lähtöjä tasaisesti ympäri vuoden", Kuossari toivoo.

Avoimella tasolla ajetaan monten erityissarjat. Muissa tilanne on usein niin, että sarjamäärityksen vuoksi samaan lähtöön tulee hyvin monentasoisia hevosia.

Raviratsastus on fyysisesti rankka laji. Timmi kunto on yksi lajin hyödyistä. Talvella, kun lähtöjä on vähemmän, Heidi Kuossari käy myös säännöllisesti salilla ja jumpissa.

"Peruskunto ja keskivartalon hallinta on ihan olennaista."

Alussa laji haastaa jo pelkästään suorituksena. "Aloittelijalle on tehtävää siinä, että jaksaa jalustimilla koko kisan ja pystyy reagoimaan erilaisiin tilanteisiin."

"Vähitellen tulee yhä enemmän sinuiksi hevosen kanssa. Huomaa helpommin, mikä millekin hevoselle sopii."

Kaksossisko Virpi Kuossari, joka on hevosten voittosummalla mitaten pärjännyt lajissa vielä paremmin, on saanut päästää Heidin ohitseen parina viime vuotena. Tänä vuonna muun muassa Ideaparkin Lumiraveissa Heidi voitti Shakalla paritaistoina käydyn suomenhevosmontén.

Suosikkihevosia ei silti ole: "En voi nimetä vain yhtä, niitä on niin monta!"

Pääasiassa hevosia ohjastetaan vain lähdöissä, mutta Heidi käy myös ajamassa joillain kisakavereillaan harjoituksissa.

"Ja tarpeen mukaan olen käynyt ratsastamassa nuoria hevosia, joilla ei ole vielä kilpailtu montessa."

Työ kotihoidossa Riihimäellä rajaa ohjastamisen radoille, jonne on kohtuullinen matka. Ravipäiviä kertyy kesällä parhaimmillaan kolmekin viikossa, talvikaudella pari kuussa.

"Kesälomalla tulee sitten käytyä vähän kauempanakin", hän sanoo.

Juuri päättynyt loma vei ohjastustehtäviin esimerkiksi Kaustisen raveihin.

Miehelle ja vanhemmilleni tästä kuuluu iso kiitos, että olen voinut koko ajan ohjastaa. Se oli tärkeää varsinkin, kun pojat olivat pieniä, kahden nuoren miehen äiti toteaa.

Sisko paras vastus

Monté eli raviratsastus oli se juttu, minkä vuoksi Heidi Kuossari ylipäätään suoritti raviohjastajan tutkinnon vuonna 1996.

"Meillä oli Virpin kanssa korttikurssilla yhteinen hevonen. Niinhän siinä tietenkin kävi, että reputtajia oli kirjallisesta niin paljon, että ajokoe suoritettiin vain yhdessä ryhmässä", hän muistelee huvittuneena.

Kaksossisko sai sitten ajaa omalla ja Heidille löytyi ohjastettavaksi reputtaneen kurssikaverin suomenhevonen. Kortti irtosi vieraallakin hevosella.

Kuossarin kaksoset oppivat hevoshommiin kodin lähellä Lopen Kormussa, kun maatiloillakin oli 1970-luvun lopulla vielä hevosia.

"Oliko niillä kaikilla koskaan ratsastettukaan? Mutta ei se meitä haitannut", Heidi virnistää muistoille.

Ratsastuskurssit käytiin Riihimäellä, mutta sen jälkeen hevostelu jatkui pienemmillä talleilla.

Kaksosilla oli myös 15 vuoden ajan yhteisiä hevosia. Talli sijaitsi Heidin perheen kotipiirissä ja työt jaettiin. Nyt Heidi on mukana kolmessa kimppahevosessa.

Virallisia kärryllisiä lähtöjä Heidi Kuossari on ajanut yli 20 vuoden aikana vain kaksi. Loput yli 430 starttia ovat montésta.

Sisarukset ovat vuosien mittaan edenneet lähes rinta rinnan. Virpillä on yhteensä startteja 490.

Kun Virpi voitti suomenhevosten montén Suomenmestaruuden 2011 Pilssillä, sisko oli mukana hevosen hoitajana.

Viime vuonna kaksikko sai jälleen riemuita samassa mittelössä yhdessä. Virpin ohjastama Salasana jaksoi hurjasti kirineen Diktaattorin jälkeen kakkoseksi ja Heidin kirittämä Notarik sijoittui yhtenä lähdön vähiten pelastuista kolmanneksi.

Vaikka lämminveristen Suomenmestaruudesta on kisattu kauemmin ja se on tavallaan arvostetumpi mestaruuksista, Kuninkuusravien suomenhevosten montemestaruus on kilpailijalle kotimaan kamaralla huikein kokemus.

"Yleisö tekee siitä upean. Sitä on vaikea ylittää", myös Pohjoismaiden mestaruudesta kisannut Heidi Kuossari sanoo.