Kotiseudun ylpeys: Amanda on liki kaksi metriä korkea ja sen kavio on ruokalautasen kokoinen

"Amanda on rodultaan shirehevonen. Englannissa, mistä tämä rotu on kotoisin, sitä kutsutaan nimellä 'gentle giant' eli hellä jättiläinen. Amanda on juuri sellainen, sosiaalinen, tottelevainen ja kiltti. Se on kaikkien kaveri, joka ei halua kenellekään pahaa.

Minulla on ollut aiemminkin shirehevonen. Rodun näyttävyys, voimakkuus ja luonne ovat tehneet minuun vaikutuksen. Shirehevoset ovat maailman suurimpia hevosia.

Amanda on säkäkorkeudeltaan 191,5 senttiä ja se painaa noin tuhat kiloa. Se on Suomen toiseksi suurin hevonen. Amanda oli aiemmin suurin, mutta nyt yksi hevonen on sitä 1,5 senttiä korkeampi. Se suurin asuu muistaakseni Pieksämäellä.

Amandan isän säkäkorkeus oli 186 senttiä ja emän 185 senttiä. Jos ajattelee suomenhevosia, niin 170-senttinen on jo tosi iso.

Kun ihmiset näkevät Amandan ensimmäistä kertaa, niin koko tekee heihin kyllä vaikutuksen. Kauempaa hevosen kokoa ei ihan täysin hahmota, mutta lähelle tullessa ihmisten leuat loksahtavat auki. Amandan kaviokin on ruokalautasen kokoinen.

Edellisen shirehevoseni Murren kengän koko oli seitsemän, Amandalla se on 14. Kengät painavat 1,6 kiloa kappale. Kun ensimmäisen kerran näin ne niin ajattelin, että ei hyvää päivää nämä ovat isot.

Amandalla on tallilla kaverina pieni poni nimeltään Pipo. Sen säkäkorkeus on 110 senttiä. Pipo mahtuisi melkein kävelemään Amandan mahan ali. Ne ovat hyviä ystäviä ja tulevat keskenään hienosti toimeen.

Nyt Pipo on kuitenkin pitänyt laittaa eri aitaukseen. Se alkoi syödä Amandan ruokia ja lihoi hirveästi.

Amanda syö päivässä noin 25 kiloa heinää. Se on paljon enemmän kuin hevoset tavallisesti syövät. Lisärehua Amanda saa noin kolme kiloa päivässä. Amanda saa myös leipää ja muita herkkuja.

Amanda tunnetaan lähikaupassa ja sille lähetetään tuliaisena leipää. Muutenkin ihmiset tuntevat täällä Amandan.

Viime talvena päästiin kunnon mediamyllytykseen. Amandasta oli juttua Iltalehdessä, Keskisuomalaisessa ja Ylellä. Ensin päästiin Ylen paikallisuutisiin, ja sitten vielä tv-uutisten päälähetykseen.

Amandasta ollaan kiinnostuneita, mutta kotiin asti en ole päästänyt ihmisiä katsomaan. Otan Amandasta paljon valokuvia. Käymme myös tapahtumissa ja messuilla. Seuraavan kerran ollaan Uuraisilla Maaseutuasumisen messuilla ja sitten on myös rotuyhdistyksen tapahtumia.

Tuon kokoisella hevosella ei voi ratsastaa esteitä. Kouluratsastus olisi mahdollista, mutta tuon kokoiset eivät pärjää köykäisemmille hevosille. Amanda on minulle harrasteratsu ja käymme pääasiassa maastolenkeillä.

En onneksi ole koskaan tippunut sen selästä."