Poniraviurheilijat avaavat Kunkkarit tänäkin vuonna – "ihmisiä valtavasti ja kannustus on kovaa"

Laihialaisen raviperheen nuorin, Eveliina Hietanen on ajanut Kuninkuusravien ponilähdöissä ennenkin. Ahkera junioriurheilija on nyt 16-vuotiaana ehtinyt ajaa kilpaa yli 500 kertaa. Koitos Rovaniemellä ei jännitä, mutta innostaa.

”Kuninkuusraveissa ajaminen on toisenlaista kuin vaikka tavallisissa iltaraveissa. Ihmisiä on valtavasti ja kannustus kovaa. Se nostaa fiilistä.”

Itse kisatilanteessa Hietanen on hurraahuudoille melko immuuni.

”Keskityn lähtöön. Siinä kohtaa ei ole merkitystä, missä ollaan. En yleensä hämmenny mistään.”

Eveliina Hietanen edustaa tutun Hietasen raviperheen kolmatta polvea. Hän on kesätöissä perheen valmennustallilla Laihialla.

”Ajan valmennettavia hevosia. Lisäksi tietenkin treenaan omat ja valmennuksessa olevat ponini. Niitä on kymmenkunta tässä”, hän sanoo.

Kuninkuusraveja järjestävät raviradat ovat ymmärtäneet ponilähtöjen tärkeyden tapahtumalle.

”Ponien Suomen mestaruuksilla on pitkä perinne osana Kuninkuusraveja. Kuninkuusravien kiertäessä vuosittain paikkakunnalta toiselle antaa se myös poniraviurheilijoille tasapuolisen mahdollisuuden kilpailla eri puolilla Suomea. Tämä on yksi suomalaisen poniraviurheilun historian kohokohtia”, nuorisotoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää Suomen Hippoksesta sanoo.

Kuninkuusraviviikonloppuna ajetaan niin A- kuin B-ponienkin kärrylähtöjen ja montén mestaruuksista. Kuninkuusravien ponilähdöt ajetaan molempina päivinä ennen ensimmäistä hevoslähtöä. Näin on tavallisesti myös muissa raveissa. On turvallisempaa, kun radalla ei samaan aikaan verryttele isoja hevosia ja pieniä poneja. Myös varikkoalueella on väljempää ennen ravien alkua. Hyvämäki-Mäenpää pohtii myös toisenlaisia mahdollisuuksia.

”Ei olisi hassumpi idea ajaa kokeneempien ohjastajien ponilähtöjä jopa hevoslähtöjen keskellä, kuten aikoinaan Lahden Suur-Hollola -raveissa. Ponien Suur-Hollola ajettiin juuri ennen hevosten päälähtöä.”

Varjopuolena on, että ennen ravien alkua ei useinkaan ole vielä yleisöä paikalla, joten poniravilähdöt jäävät ravikatsojalta kokematta. Kuninkuusravien kaltaisissa tapahtumissa ongelmaa ei tosin juuri näy, sillä massatapahtumassa yleisö on hyvissä ajoin paikalla.

Junioriraviurheilija Eveliina Hietanen kuvaa poniraviurheilijoiden yhteydenpitoa tiiviiksi.

”Aika paljon ollaan yhteydessä eri sosiaalisten medioiden kanavien kautta. Raveissa tietenkin tavataan usein. Tosi moni kilpailija on tullut vuosien mittaan tutuksi”, vaikka asutaan ihan eri puolilla Suomea.

Helena Hyvämäki-Mäenpää ei voi olla suitsuttamatta poniraviurheilun ja ravien nuorisotoiminnan merkitystä:

”Lasten ja nuorten poniharrastuksesta on vuosien saatossa tullut huippu-urheilua, jossa tavoitteet ovat korkealla. Silti lapsilla ja nuorilla on säilynyt aito harrastamisen ilo ja innostus. Ollaan tyytyväisiä, vaikka voittoa tai hyvää sijoitusta ei tullut. Riittää kun tekee parhaansa. Lajissa osataan myös huomioida kaverin menestys”, hän kiittelee.

”On hienoa seurata, miten helposti lajin parissa lapset ja nuoret ystävystyvät ja pitävät toisiinsa yhteyttä, vaikka asuisivatkin eri puolilla maata. Hevosharrastuksen kautta saadaan uusia kavereita ja opitaan tärkeitä taitoja elämää varten.”

Kuninkuusraveista menestystä toki haetaan. Eveliina Hietasen suojateista kovin taitaa tällä hetkellä olla isompien B-ponien lähdöissä ravaava Ernst Rivaldo. Russ-oriin Hietanen on liisannut Merja Kaappolalta.

”Jos kaikki menee hyvin, Rivaldolla pyrin Rovaniemelle. Siihen asti jatketaan kuten tähänkin saakka. Ajan ponin joka toinen päivä, se on sille hyvä tahti. Rivaldon kanssa on hyvä lähteä kauemmaksikin raveihin, sillä se ei jännitä kuljetusta, on rauhallinen kisapaikalla ja sille maistuu ruoka ja juoma aina.”

Todennäköisesti Rivaldo ja Eveliina Hietanen eivät ole Laihian tallin ainoat pohjoiseen lähtijät. Myöhemmin selviää, millä kokoonpanolla tallilta retkelle matkataan.

”Koko porukka ei voi lähteä. Jonkun on aina jäätävä hoitamaan hevosia”, Eveliina Hietanen muistuttaa ravivalmentajan realiteeteista.

Hippoksen Hyvämäki-Mäenpää muistuttaa, että ponien ja ponien taustajoukkojen majoitustarpeisiin Kuninkuusraveissa saa neuvoja Rovaniemen raviradalta. Myös Hyvämäki-Mäenpää on tavoitettavissa ponilähtöjen järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.