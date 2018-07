Positiivinen asenne elämään – Kaustisen teräsori vain parantaa vanhetessaan

Neljänsiin kuninkuusraveihinsa tähtäävä 14-vuotias Metkutus on pitkäikäisen kilpahevosen prototyyppi. Ori aloitti kilpailemisen 4-vuotiaana. Nyt starttimäärä lähentelee jo 300:a ja voittosumma 200 000 euroa.

”Hevosella ei ole ollut isompia murheita oikeastaan koskaan. Nelivuotiaana sillä oli varsalle tavallisia kasvukipuja ja hoitona se oli kolme kuukautta ajamatta. Nyt hiljattain taukoa tuli pari viikkoa, kun hevonen kolautti vähän jalkaansa”, valmentaja Juha-Matti Paavola kiittää.

Metkutus on myös menestynyt hyvin varsavuosista asti. Nelivuotiskausi toi kolme voittoa ja viisivuotiaana ori voitti Ilkka-ajon. Tähän asti parhaan kautensa se juoksi viime vuonna, kun voittosumma karttui lähes 60 000 eurolla.

”Pää on Metkutuksen paras ominaisuus, sillä on asenne kohdallaan. Ori ei stressaa mistään, se on aina iloisena lähdössä mukaan, sama mihin mennään. Sillä on positiivinen asenne elämään”, Paavola kertoo.

Metkutus on sitkeä menijä, eikä mittaa kierroksia. Vauhtiakin on tullut iän myötä lisää.

”Tai pääsi se kovaa jo nuorempanakin, mutta nyt kiihdytys täyteen vauhtiin ottaa vähemmän aikaa.”

Metkutus jatkaa kohti Rovaniemeä tutulla kaavalla, kilpailemalla tasaiseen tahtiin.

”Se on aina aavistuksen parantanut kunkkareihin, kun pari viikkoa ennen niitä on ajettu pieni herätys joko kilpailuissa tai treeneissä. Viime vuonna ajoin sillä pari viikkoa ennen Vermoa kahtena päivänä peräkkäin kilpaa.”

Metkutus on 151 sentin säkäkorkeudellaan pienehkö, mutta liikkeiltään iso hevonen.

”Se juoksee kesälläkin kilpaa kengillä, joissa on pienet hokit. Se tarvitsee pitoa, muttei painoa. Ilman kenkiä voi ajaa kerran tai kaksi vuodessa, mutta ero hokkikenkään on pieni.”

Juha-Matti Paavola on myös Metkutuksen kasvattaja ja omistaa sen yhdessä siskonsa Teija Lampelan kanssa.

Hevosen suku on tuttu pitkältä ajalta. Isä Liptus oli 2000-luvun taitteessa rodun kuohkeinta kermaa ja juoksi 412 startissa yli 300 000 euron voittosumman.

”Liptus oli minulla passihevosena kun olin serkullani Veli-Erkki Paavolalla töissä ja ajoin sillä kilpaakin. Liptus oli huoleton ja aina hyvällä tuulella. Metkutuksessa on paljon samaa.”

Metkutuksen emä Mikun Metka ja emän emä Helutin ovat Juha-Matin isän Hanssi Paavolan kotikasvatteja. Kolmas emä Ero-Liinu tuli taloon ostohevosena.

Metkutus on myös siitosori. Haastattelupäivän aamunakin se on käynyt hyppäämässä pukille. Jälkeläisiä on syntynyt yhteensä 25, puolen kymmentä vuosittain. Vanhin ikäluokka on nelivuotias.

Juha-Matti Paavolalla on runsaasti kokemusta kuninkuusraveista. Metkutuksen ohjastaja-valmentajana hän on ollut mukana Vermossa, Turussa ja Porissa. Lisäksi hän työskenteli Veli-Erkki Paavolalla 15 vuotta, ja sinä aikana tallin hevoset osallistuivat lukuisia kertoja suomenhevosten kovimpaan mittelöön. Kuningattaren seppeleen toi Milia vuonna 2005 Seinäjoelta.

”Sen on oppinut, että mitä vain voi sattua. Vermossa ja Porissa Metkutus oli hyvä. Turussa hevosta ilmeisesti pisti ampiainen lauantaina aamulla tarhassa, eikä se ollut ihan parhaimmillaan.”