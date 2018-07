Toto76-vihjeet: Atupem ja Chief Orlando kiinnostavimmat Joensuussa

Ryminällä kohti avoimia sarjoja edennyt Atupem ja Suomessa vakuuttavasti aloittanut Chief Orlando ovat ennakkoon lauantaina ajettavan Joensuu-ajon kiinnostavimmat hevoset.

Antero Tupamäen valmennettava Atupem epäonnistui Suur-Hollola-ajon välierässä mutta näytti kuntonsa Kaustisen kilpailussa.

SE-tulos 12,4 täyden matkan voltista kertoo omaa kieltään oriin luokasta.

Santtu Raitala on ollut liekeissä koko kauden ajan, joten moni luottaa varmasti tulikuumaan kaksikkoon. Chief Orlando jäi Kouvolassa suosikin taakse, mutta viime kilpailu osoitti kuntokäyrän näyttävän jyrkästi ylös.

Matti Riipisen tallin hevoset ovat alisuorittaneet viime aikoina pahasti, mutta varsinaista syytä ei ole löytynyt.

”En tiedä, onko siitepölyä vai mitä, mutta hevoset ovat olleet vaisuja. Gresille Boko tuli Mikkelissä viimeiset 800 metriä 11-vauhtia ja oli tosi hyvä. Härmässä se ei saanut itsestään mitään irti.”

”Hevonen sai olla kolme viikkoa laitumella, ja viikon verran sitä on liikuteltu. Hyvältä se on tuntunut ja sellainen kutina on, että tamma saattaa olla tallin paras hevonen. Jos se kilpailee tasollaan, se voi aivan hyvin pärjätä. Päätöskohteen Sokker ei meinaa saada onnistumisia millään. Ehjä juoksu ja starttirytmiin pääseminen ovat päällimmäisiä tavoitteita”, Riipinen jutteli.

Toto76-vihje

Lähtö 1 3,5,1,2 (4,8)

Lähtö 2 10 Piskon Pouta (3,7)

Lähtö 3 2,11,10,5,9 (1,6)

Lähtö 4 3 Ida`s Owen (2,9)

Lähtö 5 13,7,16,5,6,9,8 (1,2)

Lähtö 6 3,6,2,8,7 (4,5)

Lähtö 7 11,12 (10,9)

1400 riviä x 0,05e = 70e

Viikon varma

Toto76 lähtö 4: Ida`s Owen

Juoksut eivät ole onnistuneet viimeisissä kilpailuissa. Lähtee todella lujaa ja on hyvältä paikaltaan lähellä voittoa.

Viikon väistö

Toto76 lähtö 2: Waru

On ollut tauolta hyvä molemmissa kilpailuissaan. Vaatii kuitenkin aivan maksimaalisen juoksun voittaakseen.